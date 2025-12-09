Tárrega, la baja más dura para Corberán

Frente al Atlético de Madrid, el Valencia CF perderá a su único jugador que lo ha jugado todo cuando ha estado disponible. La regularidad de César Tárrega traducida en cifras asusta a cualquiera. En lo que va de 2025, tiempo en que el equipo acumula 36 partidos de Liga al mando del entrenador de Cheste, el zaguero valenciano ha completado los 90 minutos en 35 jornadas. Solo se perdió un partido por sanción, la visita de mayo al Estadio Gran Canaria, donde los blanquinegros vencieron por dos goles a tres a la UD Las Palmas.

Tan solo las tarjetas han sido capaces de frenar a Tárrega, incombustible desde su regreso de la cesión al Real Valladolid. Insustituible, de manera especial, para Corberán. Este sábado, a las 14:00 horas en el Metropolitano, nuevamente las tarjetas obligarán al de Aldaia a quedarse en casa. El central, que el domingo marcó el gol en propia meta el gol del Sevilla, vio la amarilla con el partido acabado por protestar al árbitro, Guillermo Cuadra Fernández, la decisión de no conceder saque de esquina en la última jugada.

Soldado de Corberán

El defensa, internacional sub-21, se trata, en compañía de Julen Agirrezabala, del único jugador de la plantilla que ha sido titular en las 15 jornadas de la Liga que se han disputado en este curso 2025/26. Además, como el portero, lo ha sumado todo de principio a final. Una serie que, con la excepción mencionada del desplazamiento a tierras canarias del 3 de mayo, contaba en la campaña anterior con 20 partidos completados de los 21 en la Liga con Corberán en el banquillo.

A lo largo de todo el año, Tárrega se habrá perdido nada más que esos dos partidos: Las Palmas y Atlético. La última vez en la que fue suplente por decisión técnica sucedió en diciembre de 2024, en la jornada 18 de la pasada temporada. No jugó, por elección de Rubén Baraja, ante el Alavés (2-2), en lo que terminó siendo la despedida del 'Pipo' como entrenador valencianista. Entonces, los titulares fueron Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski. En el triunfo en tierras canarias, ya con Corberán como técnico, la solución pasó por juntar en el eje de la zaga a Mosquera con Mouctar Diakhaby.

Hoy en día, tanto con Mosquera como Yarek vendidos en verano, las alternativas no pueden ser ya las mismas. La ausencia de Tárrega en el Metropolitano significa un quebradero de cabeza serio para Corberán. El entrenador debe ajustar el centro de la defensa, y las posibilidades escasean. José Copete, más entonado en las últimas jornadas en la parte izquierda del eje, espera acompañante. Diakhaby concluyó la semana pasada los entrenamientos uniéndose parcialmente al grupo, aunque su regreso directamente al once tras nueve semanas 'out' por una rotura muscular se antoja muy complicado en un partido de tan alta exigencia con el Atlético. Al menos, no para resistir sobre el césped los 90 minutos.

Vuelta a los entrenamientos pendiente de Diakhaby

El equipo vuelve este martes por la tarde a los entrenamientos después del empate del domingo con el Sevilla y todas las miradas se dirigirán al central francoguineano, lesionado en los primeros minutos del Girona - Valencia (2-1) del 4 de octubre. El otro central disponible de la plantilla profesional del primer equipo es el suizo Eray Cömert, futbolista que apenas entra los planes y que acumula únicamente 45 minutos en la Liga, diez en la recta final del empate sin goles en Vitoria con el Alavés, más otros 35 en el Santiago Bernabéu, cuando la derrota con los blancos estaba clara desde una horrenda primera mitad.

Opciones para acompañar a Copete

Cömert solo fue titular en los 90 minutos de la primera ronda de la Copa en Maracena. En principio, por lo hecho hasta ahora por el técnico, se perfila como la primera opción en una línea de cuatro defensas, sin Tárrega y, contando con que finalmente no se corran riesgos excesivos con 'Diakha'. La zaga de cuatro, asimismo, forma parte del sistema con que el equipo reaccionó en los duelos ante Betis y Levante.

En el caso de formar una defensa de cinco, Dimitri Foulquier pasaría a actuar como central diestro y Luis Rioja competiría con Thierry por la camiseta de titular en el carril. Las posibilidades restantes, la de apostar por primera vez y en el Metropolitano por un central del filial -Rubén Iranzo o Alejandro Panach-, son menores.

"Analizaremos los jugadores disponibles y ver si recuperaremos o no a Diakhaby", comentó Corberán tras el partido contra el Sevilla... el entrenador cruza los dedos porque la recuperación del '4' no sufra sobresaltos y discurra de la mejor manera posible en los próximos cuatro días.