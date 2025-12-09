Valencia Basket busca el triunfo frente al Zaragoza

La segunda fase de la Euroleague Women entra en acción y para Valencia Basket lo hace con un duro compromiso de carácter nacional ante Casademont Zaragoza. El conjunto de Rubén Burgos recibe a partir de las 19:15 en el Roig Arena al equipo aragonés en el primero de los dos partidos que les enfrentan esta semana. Es la primera jornada de esta nueva y última fase de grupos que decidirá qué equipos se clasifican a la ‘Final Six’. Valencia Basket y Casademont Zaragoza, tras superar la primera fase, quedaron encuadradas en el Grupo F, con las taronja partiendo con los 10 puntos de la fase anterior, por 9 de las zaragozanas. Ambos equipos se ven las caras en el Roig Arena con el objetivo de empezar a abrirse camino rumbo a la ‘Final Six’.

Actualmente, el grupo lo lidera Fenerbahce con un 6-0, seguidos por Basket Landes, Umana Reyer Venezia y el conjunto taronja con un 4-2, Casademont Zaragoza en quinta posición con un 3-3 y DVTK en última posición con un 1-5. Pasan a los play-ins los cuatro primeros. Se quedan fuera dos.

Para este primer gran partido de la semana, Rubén Burgos todavía debe lidiar con la baja de Raquel Carrera, que sigue recuperándose de sus molestias en la rodilla. Cristina Ouviña, que regresó el pasado domingo a las pistas tras 574 días de baja por maternidad, vuelve a estar disponible y la gran novedad es la convocatoria de Nia Coffey, última incorporación del equipo, que podrá hacer su debut oficial.

El técnico de Valencia Basket destacó la dificultad del partido ante un rival que ya conocen bien: «Nos visita Zaragoza, creo que llevamos ya mucho recorrido y muchas batallas frente a ellas, cada vez más reforzado el roster, cada vez más amplia la rotación y de más talento y nivel. Son un equipazo, intentaremos seguir siendo fuertes en casa, apoyarnos en nuestra afición y mejorar los pequeños detalles que venimos trabajando desde las últimas semanas». Rubén Burgos habló también de los cambios que ha sufrido su plantilla últimamente, pero aseguró que la actitud de sus jugadoras es inmejorable: «Llegamos en realidades distintas, también de roster nosotras, con los cambios y las bajas que tenemos últimamente, pero bueno yo creo que el equipo tiene muy clara la importancia de cada choque, como también en LF Endesa, pero en Euroliga si cabe más al ser más corta la competición».

Un mes muy exigente

Este enfrenamiento frente a Casademont Zaragoza no será el único de esta semana, y es que ambos equipos se vuelven a ver las caras el domingo a las 12:15 horas, también en el Roig Arena en el partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga F Endesa. Cabe recordar que Casademont lidera la tabla con una victoria más que las taronja, por lo que el partido puede decidir el liderato. La tercera semana de diciembre Valencia Basket viajará a Landes y Girona para cerrar un mes de diciembre de lo más exigente.

Precedentes

El equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket tras los 26 partidos disputados entre ambos entre Liga F Endesa, Euroliga, Copa de la Reina y Supercopa. El balance, de 21-5, es muy favorable a las taronja, aunque Casademont es un equipo que está creciendo en los últimos años.

De los 11 partidos disputados en València, 8 en LF Endesa, 2 en EuroLeague Women y 1 en Copa de la Reina, todos han caído del lado taronja.