El Valencia 'desanda' el camino

El empate del Valencia CF contra el Sevilla FC volvió a encender todas las alarmas. No solamente por el resultado en sí, sino más bien por la imagen ofrecida por el equipo, incapaz llevar la voz cantante en su estadio y contra un rival directo plagado de bajas. El conjunto valencianista, que parecía empezar a ver la luz después de sus últimos dos envites en Mestalla, tomó de nuevo el camino en sentido contrario.

Una imagen gris, carente de identidad y con largos tramos de desconexión volvieron a marcar la actuación de un equipo que empezaba a carburar en su estadio a partir de una serie de decisiones tácticas por parte de Carlos Corberán a las que no se ha sabido dar continuidad. Ni en el aspecto colectivo ni muchos jugadores a nivel individual.

Un camino que Corberán tenía claro

"Tenemos ilusión de darle continuidad a la mejoría que el equipo viene mostrando en LaLiga. Será un encuentro, enormemente, exigente. Lo importante somos nosotros y no modificamos la ambición en función del rival", eran las declaraciones del técnico antes de enfrentarse al Sevilla y que fueron en la misma sintonía que las pronunciadas después de ganarle al Levante, en una comparecencia en la que afirmó que su equipo había trabajado todo el parón para replicar con éxito una serie de ideas que salieron muy bien contra el Real Betis a pesar del empate final.

Ese cambio sobre el campo se fundamentó en una serie de modificaciones tácticas que dieron al equipo una consistencia y una continuidad en el juego algo mayor. La intención de Corberán fue la de juntar más a su equipo sobre el campo para tratar de juntar más pases, pero también para estar más cerca del esférico al perderla y hacer una presión efectiva.

En esa idea, pobló más la medular con Pepelu ofreciéndose en salida de balón le dotó de dos referencias por delante con André Almeida y Javi Guerra, juntó algo más por dentro a los extremos y proyectó a Thierry Rendall y José Luis Gayà en los carriles. Una serie de automatismos que empezaban a hacer sinapsis dentro del campo y que cortocircuitaron frente a los hispalenses, mostrando a un Valencia menos compacto y con menos recursos.

Cortocircuito interior, sin vuelo exterior

Para empezar por el pasillo central. El nivel de André Almeida y Javi Guerra, que venía de otra actuación muy pobre contra el Rayo Vallecano, fue muy deficiente y el equipo fue incapaz de crecer con la pelota ni de aportar dinamismo a su circulación. Tampoco ayudó salir perdedor en más de la mitad de las disputas de balones divididos. Ni el portugués consiguió ser esa referencia para Pepelu a la hora de salir y organizar el juego, ni el de Gilet logró ser un factor de ruptura, desequilibrio y profundidad por dentro.

Posición media del Valencia en los últimos tres partidos en casa / Sofascore

Por fuera la cosa no mejoró demasiado. A Luis Rioja le tocó hacer prácticamente la guerra en solitario por el flanco diestro, pero en el costado opuesto el Valencia se atascó con Arnaut Danjuma, más abierto que en partidos anteriores y complicando las incursiones de un José Luis Gayà que tiró desdobles hasta la saciedad, pero que no tuvo ni la mitad de peligro que frente al Levante UD. Tampoco Thierry Rendall, que no consiguió generar ventajas al equipo llegando desde atrás.

Endeblez competitiva

El estilo de juego con el que Corberán pensaba hacer crecer a su equipo no salió frente a los sevillistas y dejó también muy tocada la imagen de algunos futbolistas, que más allá de la mala aplicación colectiva de las ideas, hicieron menos competitivo al Valencia sobre el campo con un mal rendimiento individual. El equipo 'desandó' el camino que estaba tratando de trazar, mostrando una enorme endeblez competitiva que tiene al conjunto blanquinegro con el motor 'gripado' e incapaz de arrancar.