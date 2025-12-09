Valencia y Levante viajarán a Gijón y León para coger impulso con la Copa

Ni Valencia CF ni Levante UD miran actualmente a la clasificación liguera con alegría. Los valencianistas, tras un nuevo empate frente al Sevilla el pasado domingo, solo goza de tres puntos de margen con el descenso. Los levantinistas, sin entrenador confirmado, se hundieron todavía más como colistas este lunes tras caer 2-0 en el Sadar. Por eso, en tiempos de vacas flacas, seguir avanzando en una competición como la Copa del Rey puede servir como un trampolín de impulso y, sobre todo, como un chute de moral. De ahí la relevancia del sorteo de dieciseisavos de final que tuvo lugar ayer. El mismo que ha unido el destino del Valencia CF en el torneo del KO a superar al Sporting de Gijón en El Molinón y el del Levante UD, a bregar con acierto en León contra la Cultural y Deportiva Leonesa.

En el caso de los de Carlos Corberán el choque se dará el próximo martes 16 de diciembre a las 21 horas, 72 horas antes de hacerlo en Mestalla contra el Real Mallorca con motivo de la 17ª jornada de LaLiga. El cuadro valenciano viajará a Asturias para medirse a un conjunto asturiano, entrenado por Borja Jiménez y que marcha noveno en la tabla, a sólo un punto de los puestos de playoff por el ascenso a LaLiga. Esto da muestra del peligro al que se enfrentará el Valencia CF, si bien el histórico equipo ganó la pasada jornada 0-1 ante la Real Sociedad B después de mes y medio sin hacerlo (desde la victoria contra el Zaragoza el 26 de octubre).

Peligros y precedentes

Eso sí, el Sporting de Gijón no es un equipo especialmente goleador. Tampoco muy defensivo. Entre todos sus jugadores destacan el delantero Jonathan Dubasin, autor de 7 goles en Liga Hypermotion; y el centrocampista César Gelabert, con 5 tantos ligueros. Por otro lado se encuentra Juan Otero, un atacante con gol, pero sobre todo capaz de generar muchas asistencias. El extremo colombiano, de hecho, ha anotado 3 goles y generado 7 asistencias en lo que llevamos de curso.

En cuanto a los partidos previos, el penúltimo precedente de Copa entre ambas entidades se dio con Marcelino García Toral en el banquillo de Mestalla. En el feudo valencianista se liquidó una eliminatoria ante el Sporting (3-0), en los octavos de final, en la temporada del Centenario... la que acabó con los murciélagos levantando el título copero 2019 en el Benito Villamarín.

Los gijoneses habían ganado, previamente, en el partido de ida en El Molinón por dos goles a uno. El mismo escenario, el campo más antiguo del fútbol español junto con Mestalla, donde el Valencia también se midió al Sporting en los octavos de final de la Copa de 2023. Entonces, el equipo de Rubén Baraja venció por 0-4, tantos de Kluivert, dos de Cavani y Lino.

Viaje a León

El Levante, por su parte, se enfrentará a la Cultural y Deportiva Leonesa por un puesto en octavos el próximo miércoles 17 de diciembre en el Estadio Municipal Reino de León a las 19 horas. El conjunto granota se mide así a uno de los rivales de LaLiga Hypermotion que avanzó en la anterior ronda tras vencer al Andorra (4-2) mientras que en primera ronda superó al Tropezón (1-3). Ubicado en la media tabla de Segunda, los castellanoleoneses vienen de ganar a domicilio en Eibar por 1-2 el pasado domingo.

Un enfrentamiento que no llega en el mejor momento para el Levante. A cinco puntos de la permanencia, lleva tres partidos seguidos sin marcar y su máximo goleador, el delantero camerunés Etta Eyong, no anota desde que lo hiciera en Mallorca el pasado 26 de octubre. El equipo valenciano, que acumula cinco derrotas consecutivas, no ha marcado ante Osasuna (2-0), Athletic Club (0-2) y Valencia (1-0) y su último gol, en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, fue el 1-1 en la primera parte en la derrota final por 3-1.

El resto de partidos

Más allá de los dos equipos de València, el Villarreal se medirá al Racing, el Elche visitará al Eibar y el Eldense recibirá a la Real Sociedad. Ourense CF-Athletic Club; Atlético Baleares-Atlético de Madrid; Talavera de la Reina-Real Madrid; Guadalajara-Barcelona; Real Murcia-Betis; Burgos-Getafe; Deportivo de la Coruña-Mallorca; Huesca-Osasuna; Granada-Rayo; Albacete-Celta y Alavés-Sevilla son el resto de enfrentamientos.