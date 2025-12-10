Agirrezabala: "Vamos a por los tres puntos y a dar un paso hacia delante ante el Atlético"

El guardameta del Valencia Julen Agirrezabala aseguró que este sábado irán a por los tres puntos, ya que es "otra oportunidad para dar un paso hacia adelante" en el partido que le enfrenta en el Metropolitano al Atlético de Madrid. "El equipo está bien, con ganas del encuentro del sábado que sabemos que va a ser un partido muy exigente y queremos puntuar en un estadio tan complicado como es el Metropolitano. A pesar de que nos hubiera gustado sumar los tres puntos contra el Sevilla, es importante por la forma en la que fue haber empatado el partido, queremos hacer un buen partido el sábado e ir a por los tres puntos", dijo.

El guardameta vasco fue entrevistado en VCF Media Radio para hablar sobre el siguiente partido de Liga y analizar al rival: "No hace falta que hablemos mucho de lo que es el Atlético, un equipazo, siempre esta en puestos de Liga de Campeones, una plantilla muy competitiva y sabemos que vamos a tener que defender y atacar muy bien". "El Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo, con un valor de plantilla muy alto, tiene en todas las líneas de campo jugadores muy competitivos y de mucha calidad, también en el banquillo. Tenemos que estar muy finos en ambas áreas, defender con mucha contundencia y aprovechar las opciones que tengamos para intentar materializarlas", expresó.

Además, Agirrezabala apuntó que "las estadísticas están para romperlas" en referencia a que el Valencia nunca haya ganado en el Metropolitano desde su inauguración y agregó que también afrontan el partido con ganas de sumar la primera victoria a domicilio de la temporada. "Estamos centrados en nuestro trabajo. No estamos satisfechos con los números, nos está costando, pero afrontamos este partido como una nueva oportunidad para romper la racha fuera de casa y qué mejor que hacerlo contra un rival de esta talla", aseguró.

Julen Agirrezabala, en Mendizorroza / VCF Media

Copa del Rey

Sobre los dos encuentros que le quedan al equipo, de Liga y la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón, el guardameta cedido por el Athletic dijo que "son partidos muy difíciles". "El equipo tiene puntos de mejora, trabajamos día a día para ello. Queremos cerrar el 2025 de la mejor manera posible, que es compitiendo cara partido, sumando en los de liga empezando contra el Atleti y en Copa que es conseguir la clasificación a la siguiente fase", comentó.

Contento en su primer año

Por último, se mostró contento en su primera temporada en el Valencia: "Estoy contento de vestir la camiseta del Valencia, de poder jugar en liga y poder representar a un club y afición histórica. Vivir partidos en Mestalla como local individualmente es algo increíble. Intento hacer siempre lo que esté en mis manos para ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados, los tres puntos cada partido, que es el objetivo".

"Al principio el proceso de adaptación, un club distinto, compañeros, primera vez que sales de tu zona de confort, de casa… Es complicado, pero con el cuerpo técnico y los compañeros ha sido todo más fácil. Sabes la responsabilidad que tienes al jugar en un club como el Valencia, estoy comprometido en el día a día para trabajar lo máximo para poder mejorar. Individualmente quiero más, mejorar día a día para poder dar el mejor rendimiento al equipo", finalizó.