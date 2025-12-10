La finestra de Paco Lloret: "El Valencia no pasa de un gol por partido, los números invitan de nuevo a la preocupación"

"Un equipo estancado". Así define Paco Lloret la situación por la que atraviesa el Valencia CF. Con 15 puntos, conseguidos en el mismo número de jornadas, el club está a un paso del descenso y cada más lejos de las posiciones europeas.

Aunque no conoce la derrota en las cuatro últimas jornadas, "está en una posición en la que no suma ni progresa como debería", afirma. Primero, con una difícil visita —por no decir de imposible desenlace—, la del Metropolitano frente a un equipo, el Atlético de Madrid, que desgraciadamente hoy en día está a años luz del Valencia. "En ocho visitas al actual estadio del Atlético de Madrid, un empate y siete derrotas". Después vendrá la Copa en Gijón, un clásico de los últimos tiempos. Y finalmente el último partido del año contra el Mallorca.

El club está a un paso del descenso y cada más lejos de las posiciones europeas Paco Lloret

Algunos de los aspectos positivos que se habían valorado en anteriores encuentros desaparecieron en el partido contra el Sevilla. "El funcionamiento del equipo no es el adecuado", explica. "Y solo al final, en las segundas partes, a la desesperada, es cuando el Valencia presenta argumentos para poder hacer algún gol", añade Lloret.

El Valencia no pasa de un gol por partido. Los números invitan de nuevo a la preocupación. Y a nivel institucional ocurre lo mismo. Mientras se dedican a vender humo, a crear el cuento de las mil y una noches de lo que será el nuevo estadio, el paradigma de la felicidad y de un club en expansión, la realidad obliga a asumir lo que está pasando en estos momentos.