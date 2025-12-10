"Me queda mucho para estar al ritmo de la competición, pero ser madre ha merecido la pena"

Cristina Ouviña, base del Valencia Basket, ha regresado a las pistas tras más de un año alejada de ellas debido a su embarazo y nacimiento de Julen, su prime hijo. La jugadora aragonesa repasa cómo afrontó la gestación y el duro trabajo para volver a la competición. La base anima a las deportitas de élite a, si lo desean, ser madres y admite que vive "felizmente cansada" al compaginar la crianza del pequeño de seis meses y la alta actividad deportiva.

Habrán sido unos días intensos: regreso a los entreamientos con el grupo, primeros minutos en pista en Liga, convocatoria para la Euroliga…

Sigo emocionada, la verdad. Llevaba ya un par de semanas en pista, donde me ha ayudado el equipo filial a coger ritmo de competición. Y esta última semana ya con el primer equipo, donde me fui mentalizando de que podía debutar el domingo. Y ahora estoy muy bien por volver a sentirme deportista, y vuelvo a estar reubicada, a compaginar mi vida actual con la que he tenido durante más de 16 años mi vida. En definitiva, estoy contenta y muy feliz, aunque todavía sé que me queda mucho para volver a estar a un ritmo bueno de competición.

¿Cómo fueron esos minutos en el Roig Arena?

Estaba desficiosa, hacía muchísimos años que no tenía esa sensación de nervios buenos por algo, y la verdad es que muy emocionada. Fue muy, muy guay.

Ouviña, el domingo en el Roig Arena / Miguel Angel Polo

Estuviste prácticamente un año parada y luego casi tres meses de puesta a punto, ¿Cómo has vivido todo ese proceso?

Me miraba en el espejo y no me reconocía. Al final engordé 26 kilos en el embarazo y eso es un cambio brutal de tu cuerpo, no solo interno, también a nivel visual, que era muy obvio. Se me hizo muy cuesta arriba pensar que tenía que volver lo antes posible a ayudar al equipo. Fueron meses duros porque muchas veces veía imposible volver a vestirme de corto y empecé a tomármelo día a día, siguiendo el plan de los fisios, de los nutricionistas y de los preparadores. Estoy súperagradecida a todos ellos porque creo que ellos son los que me hicieron creer que esto podía pasar (el regreso a la competención), y estoy eternamente agradecida. Ahora no es el cómo, sino es el sentir que he llegado y que estoy ahí.

En el año 2007, con 17 años, tuviste una grave lesión de rodilla que te apartó de las pistas durante varios mesas, ¿Qué diferencias has notado en cómo ha reaccionado tu cuerpo ahora y entonces, primero en los entrenamientos y después ya en la cancha?

No tiene nada que ver. La maternidad no es una lesión, ni muchísimo menos. Cuando me lesioné con 17 años, realmente no tenía en mente lo que puedes tener ahora. Entonces era una inconsciente, y a los seis meses empecé a jugar como si nada. Nunca tuve ese miedo ni esa preocupación de mi físico. Ahora me pilla con 35 años, después de haber tenido un niño y obviamente mi cuerpo ni es el mismo, ni creo que nunca vuelva a ser el mismo. Pero estoy súper feliz. Crear vida creo que es lo más maravilloso del mundo y estoy muy contenta con ese cambio.

¿Y la afección mental? Porque lo habitual en una deportista es quedar fuera del equipo por una lesión, que nadie quiere o espera, en cambio tu ha sido por una decisión vital, deseada…

Tenía como una realidad distorsionada. Obviamente no pensaba engordar 26 kilos, pero los engordé. Pensaba que al final el cuerpo, como me decía la gente, tiene efecto memoria, sobre todo en deportistas, pero la realidad es que hay un tiempo biológico que necesitas después de dar a luz y yo, entre comillas, no se lo estoy dando o, al menos, para que mi cuerpo vuelva a ser el mismo de antes. Además, al principio se me hacía mucho más cuesta arriba, porque los cambios no son de la noche a la mañana, hay que tener un trabajo constante, de mucho sacrificio… pero ahora he hecho la vista atrás y todo ha merecido la pena.

Y ahora tienes una doble motivación: volver al punto físico y mental en el que dejaste la competición y Julen que te observa desde la grada…

Sí, es muy chulo. El otro día, por ejemplo, lo disfruté por eso. En el fondo soy consciente de que es un niño de seis meses que no se entera de nada, pero tenemos la suerte de que hay muchos fotógrafos en el club y el día de mañana tendré inmortalizado en fotos y vídeos ese momento, y eso es súper bonito y eso me llena a mí de orgullo.

¿Cómo se compagina la crianza de un bebe con la alta competición?

Estoy felizmente cansada. Tengo un niño que le gusta dormir poquito, le gusta mucho más vivir la vida, y entonces es verdad que el cambio de vida es brutal, porque cuando piensas en la maternidad hay una letra pequeña que parece que lees, pero no debes de leerla muy bien, ya que el cambio muy grande, pero vamos, que yo estoy encantada. Es verdad que entras en un bucle de que vives cansada, porque esta es la realidad, aprovechas para descansar cuando puedes y si no puedes, pues te tomas dos cafés, yo qué sé... Pero, bueno, lo estoy llevando bastante bien. Además, los días que estoy un poquito más cansada, pues mi pareja tiene que estar un poquito más y al revés. Y se aprovecha (bromea).

Y con las navidades a la vuelta de la esquina, tendrás ganas de disfrutarlas con el peque, aunque habrá que competir en la canasta

Me da mucha pena el sentir que me voy a ir de casa y voy a estar días sin verle, me da mucha pena, no sabía que eso era un sentimiento tan grande. Sobre todo porque ahora ya me voy a entrenar dos horas y vuelvo a casa rápido porque quiero estar con él. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me está pasando. Y de cara a las Navidades, las primeras las espero con mucha ilusión.

Crees que eres ejemplo para deportistas de élite que tal vez hayan pensado en ser madres en su plenitud deportiva

Me gustaría que la gente, deportista o no deportista, si realmente tiene ese deseo que yo tuve, que no les impida nada alcanzarlo. Creo que es algo que toda persona tiene que vivir y que las mujeres deportistas, si realmente tienen ese deseo en mente, que lo hagan realidad porque se puede.