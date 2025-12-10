San Silvestre de València: Cuatro décadas de la última carrera del año

La 40ª edición de la San Silvestre volverá a llenar el centro de València, el próximo 30 de diciembre a las 20:00 horas. Esta carrera, con un recorrido de 5 km, estará iluminada por la decoración navideña de la ciudad y acogerá 18.000 dorsales que se pondrán a la venta, hasta agotar existencias, y permitirán participar tanto en la modalidad competitiva como en la popular y festiva.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha presentado hoy esta cita deportiva en la plaza del Ayuntamiento, en un acto en el que se han dado a conocer las claves de esta carrera y que ha reunido a representantes institucionales, entidades colaboradoras y a la asociación beneficiaria de este año, Asleuval, Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana.

Una de las novedades “más importantes” de esta 40º edición es el cambio del precio solidario del dorsal, que pasa de 1 a 2 euros, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada a ASLEUVAL, asociación que presta apoyo integral a pacientes oncohematológicos y a sus familias.

Duplicar la recaudación

“Este año hemos aumentado el precio de la inscripción 100% solidaria para que la entidad beneficiaria vea duplicada la recaudación. Estoy segura de que los valencianos y las valencianas vamos a realizar esta Navidad un esfuerzo y llenaremos las calles de la ciudad”, ha destacado la edil, quien ha remarcado el carácter “lúdico y festivo” de esta prueba ya tradicional para despedir el año en “nuestra Valencia Ciudad del Running”.

La inscripción y recogida de dorsales se realizará en las plantas de deporte de las tiendas El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial, a partir del viernes 12 de diciembre.

La prueba vuelve además a vincularse con los mercados municipales, que ofrecerán las camisetas oficiales de esta 40ª edición. “Esta iniciativa, impulsada en colaboración con Confemercats y con todos los mercados municipales, busca impulsar el comercio de proximidad y fortalecer el carácter comunitario de la carrera”, tal como ha detallado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.

Así, los participantes que acudan con su dorsal a cualquier mercado municipal de la ciudad podrán recoger la camiseta de la carrera durante los días 26, 27 y 29 de diciembre (de 8:30 a 15 horas). Se trata de una camiseta de edición especial, por lo que se repartirán 2.000 unidades hasta agotar existencias.

Disfrutar de la fiesta en familia

“Queremos fomentar el deporte, el espíritu navideño y, sobre todo, apoyar a nuestros comerciantes locales. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la fiesta en familia, hacer ejercicio y sentir el ambiente de la ciudad”, ha explicado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester. “Además, con esta iniciativa buscamos promover un estilo de vida saludable, combinando la práctica de deporte con una alimentación equilibrada y basada en productos frescos de nuestros mercados municipales”, ha recordado.

Organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal, la San Silvestre cuenta un año más con la colaboración de SD Correcaminos, El Corte Inglés, la Concejalía de Comercio y Mercados y un amplio tejido social que permite que la prueba siga siendo una referencia festiva, deportiva y solidaria en la ciudad.

Con su mezcla única de deporte, disfraces, espíritu navideño y compromiso colectivo, la San Silvestre Valencia volverá a despedir el año consolidada como una cita imprescindible para miles de valencianos.

Las inscripciones a la modalidad competitiva (300 dorsales), sólo podrán realizarse en las oficinas de la S.D Correcaminos situada en la calle Arquebisbe Fabian i Fuero 14.