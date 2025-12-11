Abonos para la Copa del Rey de baloncesto en València: precios, fechas y dónde comprar

El próximo 17 de diciembre, a partir de las 13.00, se ponen a la venta los abonos para el público general de la Copa del Rey que acogerá el Roig Arena de Valencia del 19 al 22 de febrero.

Según avanzó la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), los abonos disponibles, que se podrán conseguir a través https://tickets.acb.com, en la web de la acb, permitirán ver en directo los siete partidos de la competición: los cuatro de cuartos de final del jueves 19 y el viernes 20 de febrero, las dos semifinales del sábado 21 y la final del 22.

Para el evento, la acb ha diseñado nueve categorías principales de precios que van desde 155 euros, con todo el anillo superior (44 por ciento del aforo a la venta) repartido entre las dos categorías más baratas (155 y 225 euros) y siendo las entradas con silla en pista las más caras por 1.800 euros.

La asociación recordó que se podrán adquirir un máximo de seis abonos por operación y que los de las categorías Golden, Silver, 1, 2, 3, 4, 5 se compran con selección de asiento, mientras que los de la 6 y la 7, sin él.

Aficiones por separado

Después del sorteo de emparejamientos, la acb ubicará a las diferentes aficiones por separado, de acuerdo con las instrucciones del coordinador de seguridad del evento, y una vez realizada esta ubicación, enviará los abonos a través del correo electrónico indicado por el comprador.

En el caso de la venta de abonos de movilidad reducida, la cual empezará un día más tarde, el 18 de diciembre, el interesado debe contactar con el servicio de atención al cliente para el inicio de la gestión, que se completará en la plataforma 'online'. El número máximo El número máximo que puede comprar uno es de dos, uno para la persona con movilidad reducida y otro para su acompañante.

Fases de venta

Fase 1: Preventa para el anfitrión, Valencia Basket, de un cupo limitado que ha adquirido. El Club indicará en las próximas horas cuál será el funcionamiento de este proceso de venta.

Fase 2: Venta al público general. Inicio miércoles 17 de diciembre a las 13:00 hora peninsular.

Fase 3: Los equipos clasificados dispondrán de 262 abonos por club, que gestionará cada uno de ellos una vez consigan la clasificación matemática para el evento.