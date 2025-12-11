Danjuma siempre marca al Atlético: Su golazo en el Metropolitano cambió su vida

Arnaut Danjuma se perfila como titular en el Valencia-Atlético de Madrid del sábado (14:00) en el Metropolitano. El neerlandés es una de las principales bazas de Carlos Corberán para hacer daño a los rojiblancos al espacio en transiciones rápidas. Y no sería la primera vez que lo hace. Al '7' del Valencia se le da especialmente bien el conjunto colchonero. Entre lesiones y decisiones técnicas, Danjuma se ha enfrentado al Atlético en tres de los siete partidos posibles y curiosamente en los tres vio portería. Tres partidos: tres goles. Siempre que se ha enfrentado al Atlético con la camiseta del Brujas o del Villarreal siempre ha marcado. La mejor tarjeta de presentación para uno de los partidos más exigentes del año.

La primera vez que Danjuma se enfrentó al Atlético de Madrid fue el 3 de octubre de 2018 cuando todavía era jugador del Brujas. El neerlandés marcó a los ojos de toda la Champions League un golazo que sigue siendo uno de sus favoritos en su carrera deportiva. Aquel golazo lo puso en el foco de las secretarías técnicas del fútbol europeo. El jugador incluso lo recordó en su presentación con el Villarreal. "He jugado la Champions ya. Marqué gol ante el Atlético y quizás algunos seguidores en España me conozcan por eso". Danjuma, con el 47 a la espalda, recogió un balón en la banda y se sacó un disparo brutal desde el pico del área al palo largo de Oblak. Su equipo perdió (3-1), pero para Danjuma su 1-1 fue y sigue siendo un gol especial.

Danjuma fue fiel a su tradición de marcar contra el Atlético y repitió ya como jugador 'groguet' en la jornada 3 de la temporada 20/21 que acabó 2-2. Tras varias ausencias (fuera de la convocatoria y lesionado), se reencontró en el campo frente a los del Cholo Simeone en el nuevo 2-2 de la jornada 1 de la campaña 24/25 y lo hizo otra vez con su segundo gol en La Cerámica. Ya nunca más se enfrentó a los rojiblancos porque no participó en el 0-4 de Montilivi de la última jornada ya como cedido en el Girona.

Corberán no pierde la fe

Danjuma necesita cortar de alguna forma la dinámica negativa en la que ha entrado desde que falló aquel penalti contra el Oviedo que suponía el 2-0 en Mestalla. Desde entonces se ha ido apagando progresivamente hasta ser suplente contra el Rayo Vallecano. Ante el Sevilla recuperó la titularidad, pero de nuevo lejos de su mejor versión.

A pesar de su bajo rendimiento, Corberán no pierde la fe en él. "No necesitamos hablar de su capacidad como futbolista ni del nivel de esfuerzo y compromiso, muy altos, que está dándonos. Estoy contento de que así siga siendo. No creo que haya más que añadir. Todos los partidos, no solo de él sino de cualquiera, no pueden ser perfectos. La perfección no existe. Los jugadores tienen momentos donde las cosas salen, no salen, o salen en menor medida... Brillamos más, brillamos menos. Es el fútbol, es el transcurrir de una temporada. Siempre valoro el compromiso y la actitud, y para mí, en su caso, es inmejorable", sentenció el entrenador sobre Danjuma".