Nando, el fallero 'runner' que conquistó la Maratón de València vestido de saragüell

La Maratón de València da para rato. Después de ver imágenes sorprendentes como la del maratoniano que corrió con una piña en la cabeza, llega el fallero que combinó unas deportivas con el traje de saragüell para lanzarse a por los 42 kilómetros.

Su nombre es Fernando Alonso Aucejo, Nando, y este 7 de diciembre se estrenaba en la distancia de maratón. Un debut que define como "la carrera más dura de mi vida". Y lo hizo no de cualquier forma, sino ataviado de arriba a abajo con un traje de saragüell, pañuelo incluido.

Nando, el maratoniano fallero / Cedida

Una causa solidaria

"Decidí correr vestido de fallero ya que como valenciano que vive fuera de casa, sentí una gran impotencia al no poder estar cerca de los míos durante los sucesos de la dana. Es por ello que como homenaje a mi tierra y a las víctimas, me puse en contacto con la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024 para realizar un reto solidario", explica a Levante-EMV. El reto no era otro que batir el récord mundial de maratón en traje regional.

Nando, el maratoniano fallero / Cedida

Alonso, natural de Alboraia, mantiene una estrecha vinculación con las fallas desde muy pequeño. Su familia materna pertenece a la falla Costa i Borrás Agustina d’Aragó i Santander, en que también él fue fallero desde niño. Por motivos laborales, Fernando tuvo que mudarse a Salamanca. "Tuve que dejar de ir a la falla y ya me desligué más, pero mantengo un estrecho vínculo con ellos gracias a mi familia, que sigue en la falla".

A por el récord

El joven maratoniano buscaba batir "el récord del mundo" en los 42 kilómetros en traje de fallero. Y es que por lo visto tiene un predecesor, alguien que marcó el listón en las 3 horas, 12 minutos y 19 segundos. No fue posible para él. "Los 26 grados de temperatura, el peso del chaleco y la faja, la humedad y el viento que me inflaba la camisa fueron condiciones que no propiciaron el conseguir el ansiado record del mundo", explica en sus redes sociales. Pero lo cierto es que no se quedó lejos, firmando una carrera de 3 horas, 13 minutos y 59 segundos. "Estoy muy feliz de haber corrido de esta manera y estoy seguro de que el año que viene lograré batirlo", asegura a este periódico. Además, el joven dice que ha recibido "innumerables muestras de cariño y reconocimiento por parte de la gente, lo que me ha animado a seguir con este tipo de iniciativas".