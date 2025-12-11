Javi Guerra peligra cada vez más para el Metropolitano

Javi Guerra peligra para el partido del sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (14:00). El centrocampista del Valencia CF no ha entrenado por tercer día consecutivo como consencuencia del proceso gripal que arrastra desde el fin de semana. El de Gilet ha trabajado en el gimnasio de la ciudad deportiva de Paterna, pero todavía no está preparado físicamente para entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. El jugador solo tiene una sesión de trabajo por delante y cada vez es más duda para enfrentarse a los del Cholo Simeone.

Carlos Corberán tendrá que echar mano de Filip Ugrinic si finalmente Javi no se recupera a tiempo para viajar a Madrid. El suizo gana protagonismo en el equipo a medida que mejora su condición física. El centrocampista ha dejado atrás su lesión y empieza a dar señales de vida en el Valencia después de tres meses ausente. Su participación va a más. Contra el Rayo Vallecano disputó 16 minutos y frente al Sevilla jugó 27' con asistencia incluida el gol del empate: la segunda de la temporada. La primera fue en el empate (2-2) contra el Espanyol de la sexta jornada. Ambas a Hugo Duro.

Copete y Dimitrievski OK

La buena noticia en la ciudad deportiva de Paterna ha sido la vuelta al grupo de los 'tocados' Copete y Dimitrievski. Ambos se ausentaron de la sesión del miércoles, sin embargo hoy han podido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros. La incorporación del central es vital para que Corberán siga adelante con su idea de volver a la defensa de tres centrales junto a Cömert y Foulquier. Thierry Rendall y José Luis Gayà serían los carrileros. Mouctar Diakhaby evoluciona favorablemente de su lesión y apunta a la lista, aunque no está preparado para jugar de inicio.