Les Abelles gana el II Campeonato de España de Rugby Inclusivo

Les Abelles se ha proclamado campeón del II Campeonato de España de Rugby Inclusivo, logrando así su segundo título nacional consecutivo. El torneo, disputado en Elx, reunió a equipos de toda España en una jornada llena de valores, integración y rugby. Así, el conjunto valenciano brilló con luz propia, mostrando un juego colectivo solido y una defensa comprometida.

Desde el primer encuentro, Les Abelles fue creciendo partido a partido, imponiéndose con solvencia y mostrando una evolución notable respecto a la pasada edición. De hecho, el equipo valenciano contó todos sus partidos por victorias y no dio opción a un URA Clan que finalizó en segunda posición. “Este equipo es especial. Ganar es importante, pero lo que de verdad nos emociona es ver cómo crecen, cómo trabajan y cómo disfrutan juntos. Repetir título demuestra que el proyecto inclusivo tiene presente… y mucho futuro”, apuntaban desde el equipo técnico.

En este sentido, desde el club quisieron destacar la dimensión social del éxito. “El rugby inclusivo forma parte de la identidad de Les Abelles. Este segundo campeonato de España es un orgullo enorme para todos y un impulso para seguir construyendo un club cada vez más abierto, plural y comprometido", afirmaron.