Premios SUPER 2025: La emocionante celebración de los éxitos del deporte valenciano
La Casa del Deporte Valenciano y Prensa Ibérica han celebrado una velada para celebrar los éxitos de nuestros deportivas, clubes, federaciones e instituciones en los últimos doce meses
Iván Carsí
Se acaba el año y es momento de recordar los mejores momentos a nivel deportivo vividos en estos doce meses en la Comunitat Valencia. Un año más La Casa del Deporte Valenciano reconoce a los deportistas, clubes, organizaciones y federaciones de nuestra tierra con los Premios SUPER 2025. De nuevo SUPERDEPORTE y Prensa Ibérica han organizado un gala para celebrar la fortaleza y los éxitos del deporte autonómico y nacional en una velada que ha sido muy emocionante y con un salón lleno de protagonistas.
Los Premios SUPER 2025 han contado con impulso de Iberdrola. Y el patrocinio de gala: Universitat de València, Bravo Playa Camping Resort, La Nucía Ciudad del Deporte, Trececasas, Teika e IMED Hospitales. También han colaborado: Cervezas Turia y Federació de Gimnasia de la Comunitat Valenciana.
Una noche que ha tenido grandes personalidades del deporte valenciano. El director general de deportes, Luis Cervera, el presidente de FFCV, Salvador Gomar, el presidente del Levante UD Pablo Sánchez y el presidente de honor, Paco Fenollosa, representantes del Valencia Basket, del Circuit Ricardo Tormo, la directora de la Fundación del Villarreal, Paloma Maso, también el director de comunicación Fundación Trinidad Alfonso, Julián Lafuente y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner y Merchina Peris, hija de Vicente Peris mítico directivo del club y primera goleadora femenina en Mestalla además de Mari Ángeles Vidal de la FDM. También hemos contado con la presencia de los chavales de clubes afectados por la DANA como el E1 Paiporta y el Unió Benetússer-Favara.
Las galardonados de los Premios SUPER 2025
Los galardones de SUPER se han divivido en 13 categorías. Estos han sido los reconocimientos que se han repartido en esta nueva edición de los Premios SUPER. Los han recogido clubes, ayuntamientos, deportistas, entidades y personalidades del mundo del deporte valenciano, que un año más ha demostrado su verdadero potencial. De la 'terreta' para el mundo.
- 1. Premio Impulso Valencia – Patrocinado por Iberdrola - El Roig Arena ha sido galardonado por su inauguración y la gran obra deportiva y cultural que supone para la ciudad. El premio ha sido recogido por Víctor Sendra, director general del nuevo hogar taronja.
- 2. Premio Trayectoria - El COTIF se ha convertido en el centro neurálgico del fútbol juvenil y año tras año cada verano junta a las mejores selecciones internacionales y equipos. La Comunitat Valenciana es la rampa de salida para cientos de talentos futuros desde Els Arcs para el mundo. Su presidente Eliseu Gómez ha sido el que ha recogido el galardón.
- 3. Premio Mérito deportivo – Patrocinado por TEIKA y entregado por Begoña Cano ha sido para los éxitos del Valencia Basket personificados en cuatro jugadoras: María Araújo, Awa Fam, Raquel Carrera y Elena Buenavida.
- 4. Premio Hito histórico - Léleman Conqueridor ha sido galardonado por su clasificación a competiciones europeas devolviendo el voleibol valenciano al primer nivel. Manolo Clemente, presidente del club, ha sido el que ha recogido el premio.
- 5. Premio Motor - El Circuit Ricardo Tormo ha dado una lección al mundo. De suspender el GP Motul de la Comunitat Valenciana en 2024 por la trágica DANA a la reconstrucción récord para celebrar el fin de fiesta de MotoGP como cada año con miles de personas. El galar´don lo ha recogido el director del Circuit, Nicolás Collado.
- 6. Premio Superación – Patrocinado por el Ayto. La Nucía - Iván Cano ha sido el premiado por su éxitos en la categoría de salto de longitud.
- 7. Premio Revelación - Andrés Santamarta Roig es el futuro del tenis nacional y es de la terreta. El joven tenista ha irrumpido con fuerza en el circuito juvenil con éxitos como ser número 1 del circuito juvenil o cabeza de serie en Roland Garros.
- 8. Premio Reconstrucción - La DANA dejó sin deporte a cientos de niños de toda l'Horta Sud. Después de un año donde sus ilusiones fueron truncadas ha sido fundamentqal el trabajo de entidades como Trinidad Alfonso, la Dirección General de Deportes, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, el Villarreal CF (Campo de la Torre), CA Osasuna, Levante UD y el Valencia CF (El campo Jaume Ortí de Aldaia, el campo de fútbol ‘Mundial 82’ de Catarroja y el campo de fútbol del Polideportivo de Sedaví).
- Por otro lado numerosos organismos, federaciones de otros deportes y clubes han aportado su granito de arena en la reconstrucción tras la DANA.
- 9. Premio Universitario – Patrocinado por la Universidad de Valencia - Luis Barroso ha sido premiado por sus éxitos en Judo y ha sido entregado el premio por el directo de deporte de la UV.
- 10. Premio Entrenador del año – Patrocinado por Bravoplaya - Marcelino García Toral ha sido el técnico más destacados del año al devolver al Villarreal CF a la Champions League.
- 11. Premio Tradición - El premiado ha sido el pilotaria Seve Martínez Murillo, una de las figuras más destacadas del raspall y campeón de la Copa Caixa Popular.
- 12. Premio Federación - Patrocinado por IMED Hospitales - Federación de Vela ha sido premiada por su desarrollo y evolución del deporte de la vela en nuestra ciudad.
- 13. Premio Leyenda – Patrocinado por Trececasas - Vicente Iborra ha sido el premiado. Santo y seña del Levante UD y líder del equipo en su año de regreso a Primera División.
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
- El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé