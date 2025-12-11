Premios SUPER 2025: La emocionante celebración de los éxitos del deporte valenciano

Se acaba el año y es momento de recordar los mejores momentos a nivel deportivo vividos en estos doce meses en la Comunitat Valencia. Un año más La Casa del Deporte Valenciano reconoce a los deportistas, clubes, organizaciones y federaciones de nuestra tierra con los Premios SUPER 2025. De nuevo SUPERDEPORTE y Prensa Ibérica han organizado un gala para celebrar la fortaleza y los éxitos del deporte autonómico y nacional en una velada que ha sido muy emocionante y con un salón lleno de protagonistas.

Los Premios SUPER 2025 han contado con impulso de Iberdrola. Y el patrocinio de gala: Universitat de València, Bravo Playa Camping Resort, La Nucía Ciudad del Deporte, Trececasas, Teika e IMED Hospitales. También han colaborado: Cervezas Turia y Federació de Gimnasia de la Comunitat Valenciana.

Premios SUPER 2025: Así ha sido la gala del deporte valenciano / SD

Una noche que ha tenido grandes personalidades del deporte valenciano. El director general de deportes, Luis Cervera, el presidente de FFCV, Salvador Gomar, el presidente del Levante UD Pablo Sánchez y el presidente de honor, Paco Fenollosa, representantes del Valencia Basket, del Circuit Ricardo Tormo, la directora de la Fundación del Villarreal, Paloma Maso, también el director de comunicación Fundación Trinidad Alfonso, Julián Lafuente y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner y Merchina Peris, hija de Vicente Peris mítico directivo del club y primera goleadora femenina en Mestalla además de Mari Ángeles Vidal de la FDM. También hemos contado con la presencia de los chavales de clubes afectados por la DANA como el E1 Paiporta y el Unió Benetússer-Favara.

Premios SUPER 2025: Así ha sido la gala del deporte valenciano / SD

Las galardonados de los Premios SUPER 2025

Los galardones de SUPER se han divivido en 13 categorías. Estos han sido los reconocimientos que se han repartido en esta nueva edición de los Premios SUPER. Los han recogido clubes, ayuntamientos, deportistas, entidades y personalidades del mundo del deporte valenciano, que un año más ha demostrado su verdadero potencial. De la 'terreta' para el mundo.