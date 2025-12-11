Valencia Basket vuelve a ganar y alarga su racha a costa de un Anadolu Efes en crisis

El Roig Arena debía ser el escenario que presenciara cómo Valencia Basket seguía alargando su buena racha a costa de un Anadolu Efes en crisis. Los de Pedro Martínez no fueron capaces de dominar en el marcador desde el inicio, pues los primeros compases fueron un intercambio de golpes entre ambos equipos. Aun así, Valencia Basket fue de menos a más con el paso de los minutos y logró una victoria de equipo muy fiable, prácticamente una victoria 'rutinaria' con un marcador final de 94-82.

El primer cuarto fue de igualdad absoluta y terminó con un 22-20 favorable para los 'taronja'. A pesar de los triples de Smits y Weiler-Babb, Valencia Basket respondió con un buen triple de Josep Puerto para que, junto a los tiros libres de Badio y Reuvers, los locales lograran poner la mínima ventaja en el marcador al término de los primeros 15 minutos.

Un segundo cuarto de más a menos

El segundo cuarto comenzó con un Valencia Basket que imprimió una marcha más a su juego, lo que obligó a Radovan Trifunovic a pedir tiempo muerto para darle un poco de oxígeno a su equipo, el cual comenzaba a 'desangrarse' por las canastas de Pradilla, Taylor y Reuvers.

Tras alcanzar una ventaja de 10 puntos sobre Anadolu Efes, parece que el tiempo muerto comenzó a hacer cierto efecto para recortar distancias. El fallo de Sako bajo el aro, junto a la canasta de Loyd y el 2+1 de Osmani volvieron a igualar un poco el partido que, excepto unos minutos de dominio de Valencia Basket, estaba destacando por los diferentes 'arreones' de ambos equipos. Tanto es así que Pedro Martínez tuvo que parar el partido, pues los 'taronja' pasaron a tener solo 2 puntos de ventaja sobre los turcos.

El Valencia Basket - Anadolu Efes del Roig Arena, en imágenes / Germán Caballero

A partir de ahí, se sucedieron unos minutos marcados por las múltiples imprecisiones de ambos equipos, aunque especialmente de los locales. Rompieron la 'sequía' Montero y Costello, pero rápidamente respondió Anadolu Efes. No obstante, la 'rerrespuesta' de Valencia Basket fue mejor, con los triples de Josep Puerto y Matt Costello.

Sin embargo, el equipo valenciano no conseguía despegarse en el marcador, debido en gran parte a un imperial Loyd, que ya acumulaba 11 puntos al descanso. Finalmente, entre la canasta de Cordinier y un Reuvers no demasiado acertado desde la línea de tiro libre dejaban un marcador de 45-39 al descanso. Por su parte, Valencia Basket se marchaba al entretiempo con la sensación de no haber aprovechado los momentos en los que fue superior a su rival.

Comenzaba a deshacerse la igualdad

El tercer cuarto comenzó frenético con la canasta de Osmani, a la que no tardaron en responder Omari Moore y Taylor con su 2+1. Valencia Basket comenzaba a 'desperezarse' tras un inicio de partido en el que no había conseguido ser demasiado superior a su rival y lograba la mayor distancia de partido con un +12, gracias a un 'triplazo' de Kameron Taylor. Anadolu Efes trató de contestar a través de Osmani y un gran triple de Cordinier, sin embargo, Valencia Basket no dejó que los turcos se le subiesen de nuevo 'a las barbas' y Pradilla anotó de 3 para volver a distanciarse.

Cada canasta de Anadolu Efes era respondida con un triple mejor de los locales, especialmente con un Kameron Taylor que daba inicio a su 'show' particular. No obstante, por parte de los visitantes contestaba un estelar Isaia Cordinier, el cual estaba cuajando un gran partido. De esta forma, Valencia Basket mantenía una ventaja de cierta seguridad, pero no lograba distanciarse en exceso.

Así, el tercer tiempo terminó con un Valencia Basket doce arriba en el marcador (71-59). A pesar de Cordinier, los 'taronja', gracias a los triples de Matt Costello -que firmaba un 3/3- y de Josep Puerto, mantenían una distancia prudencial en el electrónico y se marchaban al último cuarto con un partido bastante controlado.

Un partido controlado

Los primeros instantes del último cuarto fueron de color 'taronja', que pusieron aún más tierra de por medio y ampliaron la distancia a +16 por primera vez en el partido. Tras esto, Anadolu Efes se 'puso las pilas' y con un brillante Loyd recortó hasta tener una desventaja de 10 puntos, sin embargo Taylor y Pradilla, que estaba realizando un partido sensacional, se encargaron de reestablecer la distancia de seguridad de +15.

Mientras tanto, en los minutos finales, se sucedían los triples por parte de ambos equipos. Loyd y Swider para los visitantes y Costello, que seguía a lo suyo con un 4/4 en lanzamiento de tres, para los de Pedro Martínez. Durante los últimos dos minutos no sucedieron demasiadas cosas con un partido ya resuelto, excepto un gran triple de 'Larry', que dejaba su sello en el partido. Finalmente, Taylor repetía en cierta forma la canasta de Baskonia en el último segundo para terminar el partido con un 94-82 en el marcador. La sensación fue la de un equipo sólido y fiable que tuvo controlado el encuentro durante todo momento para ponerse con un global de 10-5 en Euroliga muy meritorio.