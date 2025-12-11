Valencia Basket eleva su presupuesto para crecer con el Roig Arena

La Junta General de Accionistas de Valencia Basket Club SAD ha aprobado este jueves el presupuesto de la temporada 25-26, que asciende a unos 35 millones de euros. La entidad destaca que con el traslado al Roig Arena, ha tenido que realizar una gran inversión en recursos, tanto físicos como humanos. Durante la junta también se dio luz verde a las cuentas del pasada campaña con un gasto de 26,9 millones, cifra en la que tuvo un relevante impacto el gasto derivado de la dana, al asumir el club tanto parte de los abonos de los afectados como ayudas a los trabajadores, entre otras iniciativas.

Para este curso la inversión será de 9,5 millones de euros netos para la sección masculina y de 1,25 para la femenina. A estos datos habría que sumar gastos fiscales de los salarios, gastos federativos y de participación en competiciones, desplazamientos y posibles primas, obteniendo como resultado lo que suponen ambos equipos en cuanto a coste club. En este sentido, es precisamente la cuestión fiscal uno de los retos al que se enfrenta cada año el Valencia Basket. La presión fiscal valenciana alcanza el 54% mientras que, por ejemplo, en el País Vasco, donde juega Baskonia, el marginal máximo es inferior. Es una cuestión clave a la hora de afrontar un fichaje, si tiene pretendientes con ofertas con presiones fiscales menores.

La aportación de los mecenas

Tanto en el presupuesto de la temporada pasada, como en el de la presente campaña, las cantidades mencionadas se compensan gracias a los ingresos que es capaz de generar el club y la importante apuesta una vez más de los mecenas Juan Roig y Hortensia Herrero. "Su aportación la temporada pasada quedó fijada en 19 millones de euros, un reflejo de que mantienen intacta su ilusión en el proyecto, ahora más que nunca con el Roig Arena como sede de operaciones", afirman desde la entidad en un comunicado. Además, Valencia Basket, a través de a través del ticketing, patrocinio, merchandising y actividades de explotación, así como l’Alqueria del Basket, fue capaz de generar 11 millones de ingresos.

"La Familia Taronja desea agradecer a todos los patrocinadores que han mantenido su apuesta, y muy en especial a Juan Roig y Hortensia Herrero, su incansable apoyo y esfuerzo para que València continúe disfrutando de un baloncesto de máximo nivel que cuida las raíces a través de L’Alqueria del Basket. Gracias a su apuesta además por el Roig Arena, se dota al proyecto de una infraestructura sólida y repleta de posibilidades que le ayuda a fijar nuevos objetivos a largo plazo, como convertirse también en referencia de ocio y entretenimiento a través del baloncesto, llevando a otro nivel la experiencia de usuario", señalan desde el club taronja.