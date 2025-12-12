Alerta: La gripe golpea al Valencia CF
Gayà y Rioja no entrenan en la víspera del partido ante el Atlético de Madrid
El Valencia visita este sábado el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. La empresa, ya complicada de antemano por el nivel futbolístico de colchoneros y valencianistas, está tomando un cariz de imposibilidad de sumar puntos. Y es que la gripe está golpeando a la plantilla que dirige Carlos Corberán.
Tanto el capitán José Luis Gayà y como Luis Rioja, dos de los pesos pesados del once inicial, no han participado del entrenamiento celebrado este viernes en Paterna. Se trata de la última sesión preparatoria para el choque ante el Atlético. De hecho, el conjunto valencianista viaja esta tarde a Madrid.
Cabe señalar, que Javi Guerra también arrastra un proceso vírico durante toda la semana, dolencia que le ha hecho perderse varios entrenamientos, aunque hoy sí ha participado con el grupo esta mañana. De hecho, se ha visto a algunos jugadores con mascarillas.
Sin Tárrega
Además, Carlos Corberán tampoco podrá contar en el Metropolitano con Tárrega, que acumula cinco amarillas, y la duda de Mouctar Diakhaby, que apura al máximo para regresar tras la lesión muscular sufrida ante el Girona el 4 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Y el híbrido 'salvó' a Ford Almussafes
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- El asesino machista de Catarroja: 'Mi chica está mala, le pasa algo. No se despierta
- Profesionales de todos los sectores rechazan empleos en Valencia por no poder pagar el alquiler
- ¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?