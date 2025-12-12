Alerta: La gripe golpea al Valencia CF

El Valencia visita este sábado el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. La empresa, ya complicada de antemano por el nivel futbolístico de colchoneros y valencianistas, está tomando un cariz de imposibilidad de sumar puntos. Y es que la gripe está golpeando a la plantilla que dirige Carlos Corberán.

Tanto el capitán José Luis Gayà y como Luis Rioja, dos de los pesos pesados del once inicial, no han participado del entrenamiento celebrado este viernes en Paterna. Se trata de la última sesión preparatoria para el choque ante el Atlético. De hecho, el conjunto valencianista viaja esta tarde a Madrid.

Cabe señalar, que Javi Guerra también arrastra un proceso vírico durante toda la semana, dolencia que le ha hecho perderse varios entrenamientos, aunque hoy sí ha participado con el grupo esta mañana. De hecho, se ha visto a algunos jugadores con mascarillas.

Sin Tárrega

Además, Carlos Corberán tampoco podrá contar en el Metropolitano con Tárrega, que acumula cinco amarillas, y la duda de Mouctar Diakhaby, que apura al máximo para regresar tras la lesión muscular sufrida ante el Girona el 4 de octubre.