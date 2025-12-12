Alerta: La gripe golpea al Valencia CF

El Valencia visita este sábado el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. La empresa, ya complicada de antemano por el nivel futbolístico de colchoneros y valencianistas, está tomando un cariz de imposibilidad de sumar puntos. Y es que la gripe está golpeando a la plantilla que dirige Carlos Corberán.

Tanto el capitán José Luis Gayà y como Luis Rioja, dos de los pesos pesados del once inicial, no han participado del entrenamiento celebrado este viernes en Paterna. Se trata de la última sesión preparatoria para el choque ante el Atlético.

Cabe señalar, que Javi Guerra también arrastra un proceso vírico durante toda la semana, dolencia que le ha hecho perderse varios entrenamientos, aunque hoy sí ha participado con el grupo esta mañana y sí viaja.

Bajas

Con todo, Carlos Corberán no podrá contar en el Metropolitano con Tárrega, que acumula cinco amarillas, ni con Mouctar Diakhaby, que apura su regreso tras la lesión muscular sufrida ante el Girona el 4 de octubre. Finalmente, Luis Rioja se ha quedado en Valencia y no se ha desplazado con el resto de la expedición en AVE a Madrid. Gayà sí forma parte del grupo pero su participación en el encuentro es seria duda hasta última hora. De hecho, los jugadores portaban mascarillas a la llegada a la estación Joaquín Sorolla para viajar a la capital.