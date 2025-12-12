Benidorm optará a acoger los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031

Benidorm optará a acoger los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross del año 2031 una vez que la ciudad ya ha presentado a la Unión Ciclista Internacional su candidatura. Así se ha anunciado este viernes durante la presentación de la prueba de la Copa del Mundo de este deporte en el edificio El Torrejó, que se celebrará un año más en la ciudad el próximo 18 de enero por cuarto año consecutivo en El Moralet y el Parque de Foietes. Una cita deportiva que se ha convertido en la gran fiesta del ciclocross en nuestro país.

Los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross suponen el principal evento de la especialidad deportiva en el calendario internacional y suelen disputarse entre finales de enero y principios de febrero, una vez ha finalizado la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Sirven como colofón a la temporada y la última vez que España acogió esta cita fue hace 35 años en la localidad de Getxo, en 1990.

El alcalde, Toni Pérez, ha dicho que esta opción de Benidorm supone “un nuevo reto”. “Las cosas que funcionan hay que cuidarlas. Por eso empujaremos con muchas ganas para lograr el Mundial, un evento de un nivel superior” ha afirmado. Pérez ha recordado que la ciudad ya acogió el 1992 en Mundial en ruta y fue “una fiesta del ciclismo”.

Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat, ha indicado por su parte que Benidorm “cumple con todos los estándares” y ha opinado que al ciclismo mundial “le vendría muy bien una prueba como esta en esta ciudad”. También Pascual Momparler, director de la prueba de la Copa del Mundo en Benidorm ha avanzado que “trabajaremos muy duro para que sea una realidad”. La UCI se pronunciará en septiembre próximo sobre la sede de dicho Mundial en el transcurso de su asamblea general.

Sobre la candidatura también se ha pronunciado Quique Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Española, muy convencido de que “lo vamos a conseguir” y demostrar que “el ciclocross no es solo del norte de Europa”. A su juicio, contar con el Mundial “significaría muchísimo para nuestro país”.

Conviene recordar que, de prosperar la candidatura, no sería la primera vez que Benidorm acogiera unos Campeonatos del Mundo de ciclismo porque, como se ha dicho, en 1992, celebró unos históricos Mundiales de carretera en cuya carrera profesional masculina se alzó con el maillot arcoíris el italiano Gianni Bugno, mientras en la contrarreloj por equipos femenina se impuso la selección de Estados Unidos.

En cuanto a la prueba de la Copa del Mundo del 18 de enero, Momparler ha adelantado que el circuito presentará algunas novedades. La más destacada será la recta de meta, que será “un arenero de 100 metros y seis metros de ancho que se ubicará en la avenida 9 d’Octubre, en subida y, por lo tanto, con más dureza como nos han pedido los ciclistas”. Las expectativas de la organización son similares al año pasado y se confía en alcanzar los 16.000 asistentes.

El alcalde ha calificado de “enorme” el impacto que este evento tiene en la ciudad, ha agradecido “a todos los que lo han hecho posible” y ha subrayado que “la temporada maja sigue manteniendo los buenos datos con una ocupación superior al 80% en enero”. Además, ha añadido, “tenemos muchos ingredientes para seguir apuntalando que Benidorm es un destino turístico único”.

Luis Cervera, por su lado, ha puesto de relieve “la gran dimensión que ha tomado esta prueba en tan corta historia, con un grandísimo impacto internacional” que ha situado a Benidorm durante unos días “en el epicentro mundial del ciclismo”. Cervera, además, ha abogado por “seguir mejorando y consolidando el evento”.

Cada año, esta prueba ciclista congrega a unos 16.000 espectadores en los parques de El Moralet y Foietes, atrayendo una enorme afluencia de clientes para los hoteles y restaurantes de Benidorm y su entorno. En el aspecto deportivo, su palmarés es tan breve como ilustre con victorias de Mathieu Van der Poel (2023), Wout van Aert (2024) y Thibau Nys (2025) en categoría Elite masculina y tres triunfos de la dominadora Fem van Empel en la femenina.

Competidores confirmados

Por lo pronto, han confirmado su participación en categoría Elite masculina el vencedor de la pasada edición, Thibau Nys, y el vigente campeón europeo, Toon Aerts. También ha incluido la prueba en su calendario provisional el actual dueño del maillot arcoíris, Mathieu Van der Poel, una de las grandes estrellas del ciclismo mundial.