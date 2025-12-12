Corberán abre la puerta a fichajes: "Siempre está la obligación de mejorar"
El técnico del Valencia habló del inminente mercado de invierno y explicó que tiene "contacto diario" con los nuevos integrantes de la estructura deportiva
Rafa Jarque
En las últimas semanas la estructura deportiva del Valencia CF ha sufrido cambios notables. Miguel Ángel Corona puso rumbo al Panathinaikos griego y Ron Gourlay incorporó a su equipo a Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola.
Las caras nuevas tendrán la oportunidad de lucirse por primera vez en poco más de dos semanas, cuando arranque el mercado de fichajes invernal en el que el Valencia, como ya es costumbre, está obligado a reforzarse para escapar de la situación delicada en la que ha vuelto a meterse en este inicio de liga.
Precisamente sobre esa nueva estructura y la necesidad de reforzarse en el mercado ha sido preguntado Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. El técnico del Valencia, sin querer pronunciarse demasiado, ha dejado la puerta abierta a llegadas: Un club siempre tiene la obligación de mejorar y eso lo absorbe la dirección deportiva". En cualquier caso, dejó claro que "es un área independiente a mi principal función. Por eso lo que hablo con ellos lo dejo en el ámbito privado".
Contacto con la nueva dirección deportiva
Sobre la relación con los nuevos integrantes de la dirección deportiva, el técnico del Valencia señaló que "con Lisandro tuve contacto inicial y con la dirección deportiva también tengo contacto diario".
"Comparto el día a día y tenemos charlas. Mi objetivo es preparar el equipo y obtener esa mejora con el grupo, que es la función principal. Los aspectos de comunicación interna son del ámbito privado", añadió.
¿Tiene más poder en los fichajes ahora Corberán?
El nuevo modelo deportivo del Valencia se asemeja más que antes al modelo inglés. Sin embargo, cuestionado sobre si su rol ha cambiado o si tiene ahora más poder de decisión en la confección de la plantilla, el preparador de Cheste fue contundente: "Mi rol no cambia un ápice desde el primer día. Soy entrenador y como tal hablamos con las direcciones deportivas y hablamos de perfiles de jugadores y momentos de forma. A partir de ahí me centro en sacar rendimiento a la plantilla que tengo y preparar los partidos. No cambia con el nuevo organigrama".
