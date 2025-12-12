Locura por el Maratón Valencia: Vuelan los dorsales en día y medio

Locura por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. La organización de la carrera valenciana abrió este jueves el plazo de inscripción para la prueba de 2026, fijada ya en el calendario para el domingo 7 de diciembre. A las 18 horas de este viernes, un total de 14.000 corredores habían adquirido su dorsal para el próximo año. Recordemos que la cita deportiva mantendrá el tope máximo de 36.000 personas pese a la alta demanda, entorno a las 60.000, tal como reveló el empresario Juan Roig a la conclusión del maratón 2025.

Y es que la organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha implantado un nuevo modelo de inscripciones para 2026. Así, entre el 11 y el 15 de diciembre está abierto un plazo preferente para los corredores y corredoras que se inscribieron para la carrera de 2025, y que deseen repetir el próximo año. Así, 27 horas después del inicio de compra, el 40% de dorsales ya ha sido comprado y restan unos 22.000.

Incripciones para el Maratón Valencia 2026 / L-EMV

El periodo de inscripción comenzó a las 11 horas del jueves, y desde ese mismo instante se produjo un aluvión de personas que quieren repetir los 42 km en Valencia. De hecho, una participante que se conectó a la web oficial a las 11:09 para formalizar su inscripción tenía ya por delante a 12.000 personas. Una hora después pudo cumplimentar su solicitud. Los precios para los fieles son de 80 euros los 10.000 primeros y de 180 € en adelante.

La novedad del sorteo

Una vez finalice el 15 de diciembre el plazo de inscripción para los fieles participantes de 2025 (concluyeran la carrera o no), la organización abrirá el 16 de diciembre ( y hasta el 26 de diciembre) una segunda ventana para el público en general, en el caso de que queden dorsales disponibles. Todas esas peticiones, si se superan las plazas libres, formarán parte de un sorteo. Dicho sorteo se realizará ante notario. Para participar en el sorteo será necesaria una tarjeta bancaria activa en la que se realizará una retención de 5 euros en la tarjeta de crédito durante un máximo de 15 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente, independientemente del resultado del sorteo. Sin el depósito de 5 euros, no se considerará inscrito. Para los agraciados en el sorteo, el coste del dorsal será de 180 euros, y 200 por estar en lista de espera. Con este nuevo sistema, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pretende “para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que pueden generar los eventos con alta demanda, como es esta prueba”, afirman.