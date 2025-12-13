El Levante y el Ayuntamiento de València piden suspender el partido de mañana por la alerta roja

La situación meteorológica será muy adversa este domingo 14 de diciembre. Se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas. Así pues, Aemet ha declarado el aviso roja en las zonas de avisos del litoral de la provincia de Valencia.

En el litoral norte afectará principalmente a la mitad sur. Los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes podrán superar los 250 l/m². El peor momento se vivirá entre las 13 y las 16 horas, cuando las lluvias dominarán el cielo y pondrán en riesgo varias zonas de la provincia. La alerta roja está programada en estos momentos de 12 a 23 horas, por lo que se han suspendido cientos de encuentros deportivos.

El Levante UD - Villarreal CF, afectado

Desde Emergencias de la Generalitat se han apresurado en "evitar desplazamientos y actividades al aire libre" mientras la alerta esté activada. Numerosos municipios de la provincia valenciana están suspendiendo los actos previstos para el domingo, tanto deportivos como sociales. De la misma manera, se aconseja a la ciudadanía que no aparque en zonas inundables ni se aproximen a lugares en riesgo de sufrir crecidas. Ríos y ramblas pueden verse rápidamente desbordados. En este sentido, es prácticamente imposible que se dispute el Levante UD - Villarreal CF programado para el Ciutat a las 18:30 horas en plena Borrasca Emilia. El club granota ha solicitado a la Liga que no se dispute el encuentro contra el Villarreal y está a la espera de una contestación de Javier Tebas, presidente de la patronal del fútbol profesional.

Asimismo, la alcaldesa de València María José Catalá, y el ayuntamiento del Cap i Casal ha enviado a La Liga y al director general del Valencia Basket una carta para solicitar la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket.

Javier Tebas tiene la última palabra

A lo largo de este sábado, LaLiga se puso en contacto con el Levante UD para mantener contacto al respecto de la alerta naranja que fue decretada en su momento. Ahora, ya con la alerta roja activada para prácticamente toda la jornada dominical, desde el club granota se está a la espera de una más que posible suspensión. El organismo que preside Javier Tebas tiene la última palabra, pero como ya ocurrió hace algo más de un año con el Valencia CF - Real Oviedo, se espera que la Generalitat pida su suspensión.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Dada la gran cantidad de agua que se espera, puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Desde Aemet se insiste en pedir evita cauces y zonas inundables. Según la previsión de Aemet, lo peor se espera en la costa, donde podrían caer "más de 60 litros por metro cuadrado" en unos minutos (una hora) y más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, las tormentas podrían dejar tornados y mangas marinas. La zona menos afectada, dentro de lo malo, será el área más septentrional del litoral norte.

El Valencia Basket, dos partidos en alerta roja

El conjunto taronja recibe la visita del Casademont Zaragoza. Tanto el equipo masculino como el femenino, siendo ellas las que primero serán afectadas al tener la cita a las 12:15 horas. Por la tarde, también en plena alerta roja, los de Pedro Martínez se miden con los aragoneses si antes no se suspenden los duelos por culpa de la borrasca Emilia. El partido de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia que estaba previsto para este sábado por la tarde en el Gran Canaria Arena, quedó suspendido ante la situación de alerta provocada el temporal, que ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.