Corberán: "Estoy orgulloso de mis futbolistas y muy jodido por el resultado"

El entrenador del Valencia CF Carlos Corberán manifestó, tras perder (2-1) con el Atlético de Madrid, que está "muy orgulloso" de sus futbolistas y "muy jodido" con el resultado. "Cada partido es diferente. No siempre te sale lo que tienes intención de hacer. Hay partidos en los que el rival no te lo permite. Hoy estoy muy orgulloso con los futbolistas y jodido por el resultado", dijo el entrenador del Valencia.

"El equipo ha sido más competitivo que en otros partidos en estos escenarios. El equipo ha dado un paso adelante perfecto en ganas y competitividad. Somos el Valencia y tenemos que entregarnos cada partido. Este equipo y este escudo exige entrega máxima y compromiso. Estoy jodido por el resultado y orgulloso por la forma en que el equipo ha competido", añadió.

Corberán no cree que mereciesen el primer gol en contra. "No era merecido que el equipo empezase perdiendo. Hemos tenido un ocasión clara y cuando hemos recibido el gol hemos reaccionado bien, hemos marcado un gol, pero parece que la rótula de Hugo estaba por delante del jugador del Atlético y por eso se le ha anulado el gol. Me voy con la sensación de que hemos desaprovechado algo que hemos merecido", explicó.

El entrenador del Valencia habló del árbitro. "Quizá la mano de Barrios es difícil entender que después del penalti de Cartagena es difícil no entender que no era penalti el de Barrios, pero los árbitros lo han visto y creemos en su imparcialidad. He visto al árbitro con mucha personalidad. Ojalá todas las decisiones hayan sido las correctas", señaló.

"Hay que aceptar el error humano. Es parte del juego. El árbitro puede cometer errores y ahí está el VAR para ayudar. No queda otra que aceptar y entender que todo lo que se ha señalado es lo correcto porque es la forma de tirar", concluyó.