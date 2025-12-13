"Mateu Alemany y Roig Negueroles, son los mejores gestores con los que he estado"

-¿Cómo está tras la eliminación en Champions, le vimos bastante abatido tras la derrota ante el Copenhague?

- Sí, fue un día triste. Teníamos la esperanza, la ilusión de ganar, sumar esa primera victoria en Champions, que se nos viene negando y bueno, pues fue un duro golpe.

-¿Qué pasa en este Villarreal? ¿Qué tiene el Villarreal de Liga que no tiene el de Champions?

-Yo creo que prácticamente somos el mismo equipo, pero parece que en determinados momentos bajamos un poco el nivel como ante el Copenhague. Aunque tuvimos una actitud excelente, no tuvimos el acierto. Determinados errores puntuales nos han penalizado en exceso. La Champions no te perdona, están los mejores equipos, tienes que mantener esa concentración y máximo nivel de rendimiento durante todo el partido. Nosotros lo hemos mantenido durante muchos minutos, pero quizás nos ha faltado esa también suma de experiencia para ser constantes en la concentración y la intensidad.

- Es que habéis encajado los mismos goles en seis partidos de Champions que en 15 en Liga, y son los mismos jugadores...

-El miércoles encajas un gol antes del minuto dos en casa contra un equipo que no tiene un extraordinario potencial, de hecho era el primer gol que metía fuera de casa. En el minuto uno, no te puede rematar un futbolista solo en el área. Son experiencias de las cuales tenemos que aprender todos para intentar incurrir en ellas, pero la verdad es que en Champions la estamos incurriendo.

- ¿Puede ser también que el nivel de la liga española haya bajado un poco y eso se nota cuando juega en Europa?.

-Yo creo que se juega diferente. Puede ser que haya bajado un poquito, pero no podemos referenciar como un bajón el partido ante el Copenhague. No ganamos porque estuvimos alejados de nuestro mejor nivel. El rival no nos llegó mucho, pero nos metió tres goles en casa, algo que no sucedía esta temporada. Es que ni el City nos metió tres goles, ni la Juventus y nos lo metió el Copenhague. Seríamos injustos si estableciéramos una comparación. Lo que sí es claro, es que viene el Copenhague y es capaz de correr 122 km, y eso en un partido no los corre ningún equipo en la Liga española. Y eso sí puede darte una indicación que desde el punto de vista físico el resto pueden ser más competitivos.

Marcelino con los niños del club de fútbol E1 de Paiporta en la gala de premios de Superdeporte. / Fernando Bustamante

-Y luego está la otra cara de la moneda, con el Villarreal tercero de la Liga y sumando más puntos en los últimos siete partidos que Madrid, Barça y Atlético de Madrid.¿Es una oportunidad aferrarse a la Liga, ahora que ya no está en competición europea y ellos sí?

-No, yo sé qué no, al final no seremos capaces de competir la Liga. Ojalá sumemos los máximos puntos posibles, eso nos van a garantizar la mejor clasificación que podamos. Estaremos, si sumamos muchísimos puntos, muy cerca de volver a Champions, que es un grandísimo reto. Ya vimos al Girona hace dos temporadas, que hizo una temporada extraordinaria, y luego al final te descuelgas, por el potencial que tiene el Madrid y el Barça, sobre todo en los partidos importantes, y también por ese poso, esa experiencia, que no tenemos y que por ejemplo nos ha pesado en Champions.

-Como entrenador, has ganado la Copa con el Valencia, la Supercopa con el Ahtletic de Bilbao, subió al Recreativo de Huelva, lo dejó muy arriba, cogió al Racing de Santander y, lo metió en Europa, también ha metido al Villarreal y al Valencia en Champions League,¿No le hace ilusión un titulito de Liga?.

-Siempre es la ilusión de ganar, pero yo intento ser siempre realista, muy realista, aunque optimista siempre. Yo creo que sin el optimismo y la ambición no puedes llegar a ningún lado, no puedes conseguir objetivos, pero a la vez hay que ser realista y yo creo que la liga no está hecha ahora mismo para un club en España que no sea el Madrid o el Barça.

-¿Se ve muchos años en el Villarreal?

-No lo sé. Vivo el presente, de momento hasta el 30 de junio, que es cuando finaliza mi contrato. Lugo ya veremos si hay algo más.

-¿Cuánto importa la gestión, la implicación de un presidente y del resto de los dirigentes de un club para que un equipo de verdad funcione?

-Yo creo que un 100%, porque el dirigente gestiona y todas las parcelas que están por debajo perciben cómo es esa gestión, si hay rigor, si hay exigencia, si está bien estructurado, si hay poder de decisión en cada parcela por parte de de su responsable y entonces es el todo. Si no hay cabeza, digamos que no hay tronco, no hay posibilidad de que un club funcione bien y forma estable.

-¿Es el Villarreal de los clubes en los que has estado el mejor gestionado?

-Yo creo que sí, sin ninguna duda. Bueno, estuve en el Athletic, pero no es sociedad anónima. Entonces hay la gestión es es diferente, pero como sociedad anónima pues por supuesto.

- ¿Mateu Alemany en el Valencia y Roig Negueroles en el Villarreal, son los mejores gestores también con los que ha estado?

-Sí, yo creo que en ambos casos cada trabajador, digamos, tiene que asumir su responsabilidad de acuerdo a la función que desarrolla. Y eso me parece vital. Yo creo que el que gestiona se encarga de elegir el director deportivo y junto con el entrenador, se ocupa de que haya una claridad en cuanto a las ideas a desarrollar, que haya coherencia y unión de criterios y entonces todo es más sencillo. En otros clubes hay varias dicotomías y el director deportivo es afín al dirigente, pero no es afín al entrenador. Entonces, el dirigente firma al entrenador, pero divide la responsabilidad en la toma de decisiones. Si un fichaje es del director deportivo, pues a lo mejor el entrenador no lo pone, entonces es que no le gusta. Y si es del entrenador, pues entonces al director deportivo no le gusta y empiezan a surgir siempre los problemas. Un club bien dirigido es aquel donde todos reman en la misma dirección, hay un consenso en el camino a seguir y entonces ahí, desde el diálogo se toman decisiones de común acuerdo para que todos se consideren responsables de lo que aciertas y de lo que no aciertas, porque en el fútbol acertar todo es imposible.

"Sin inversión, es difícil mantenerse en Primera"

- Hablemos de su próximo rival, el Levante, ¿con qué sensaciones acude a este partido sabiendo en qué situación se encuentra?

-El análisis es complicado porque hay un cuerpo técnico que lleva trabajando muy poquito tiempo, y aunque habrá ideas comunes, seguro que hay otras en cualquier fase del juego que son diferentes, incluso pueden cambiar sus estructuras. Están en una dinámica complicada, aún no han ganado en casa y, siempre para un equipo recién ascendido, es difícil. Si además no haces una inversión importante y vas ajustándote a lo que te exige la nueva categoría, pues al final vemos que temporada tras temporada, como mínimo dos de los tres equipos que ascienden tienen dificultades para mantenerse, sino los tres. Hay que tener paciencia, ver si el mercado de enero les puede dar un impulso.

Marcelino con su premio al mejo entrenador del año entregado por Paco Pineda, gerente de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

-Tenemos cuatro equipos valencianos en la misma categoría. ¿Cree que eso es bueno o perjudica?

-Hombre, es una comunidad de tres provincias. En la capital hay dos equipos, que muchas temporadas estuvieron ambos, luego hay un equipo de Alicante y otro de Castelló. Quizás sería más difícil si hubiera dos de la provincia de Alicante o dos de la provincia de Castelló. Eso sí que conllevaría una dificultad mayor en cuanto a mantener ese estatus.

-Usted tiene pasado en los cuatro equipos, fue jugador en Elche y Levante y entrenador de Villarreal y Valencia. ¿Qué vínculo tienes con esta tierra pese a ser del Norte?

- Bueno, me han tratado muy bien. Mis experiencias han sido fabulosas. Yo me considero en Valencia una persona querida, porque así me transmite su cariño la gente por la calle y recuerda nuestra etapa aquí. Como entrenador en el Villarreal, pues me sucede lo mismo, porque tuvimos 4 años maravillosos viniendo en un momento difícil y ahora estos dos que llevamos también son maravillosos, volviendo a venir en un momento complicado,. Y entonces me encuentro fenomenal aquí y mi familia también.

-¿Qué- mensaje le diría a los aficionados del Villarreal para lo que queda, tras la eliminación de Champions y con la Liga y la Copa por delante?

- Que tenemos que trabajar y yo siempre creo mucho en el trabajo y en la humildad. Creo que humildad más trabajo son valores de partida muy importantes para generar un proyecto sólido, competitivo y progresivamente mejor. Y también creo que la gente la afición del Villarreal se divierte con su equipo. Este año ha sido maravilloso lo que es el año completo, porque somos el tercer equipo que más puntos ha sumado después del Madrid y del Barça.

-Y la última, ¿vamos a pedir algo en el mercado de invierno o casi es más importante que no le roben?

- Bueno, es que yo para esto siempre soy cauto y a la vez no me quita el sueño. ¿Por qué? Pues porque no está en mi mano. El entrenador dirige a los futbolistas de los cuales dispone y el club es el que gestiona. Yo sí que tengo la suerte también por eso. Pues estoy no tengo preocupación nula porque como antes hablábamos estoy en un club muy bien gestionado y no va a anteponer nunca los intereses económicos a los deportivos. En ese aspecto estoy absolutamente tranquilo.