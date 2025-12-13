La FFCV suspende todos los partidos del domingo en Valencia por las lluvias torrenciales

La cancelación de actividades como consecuencia de la borrasca Emilia sigue su curso. Si en la ciudad de València o en municipios como Torrent ya han notificado protocolos especiales para hacer frente al temporal, ahora es la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana quien ha informado de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para el domingo, 14 de diciembre, en la provincia de Valencia con motivo de la alerta naranja, que ha evolucionado a roja en el litoral de Valencia, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, suspende también los partidos de mañana en otras provincias (Alicante y Castellón) que impliquen desplazamiento por la provincia de Valencia, ya que en alerta naranja se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Esta medida afecta a más de un centenar de partidos, por lo que su aplicación es clave para evitar, precisamente, estos desplazamientos.

La suspensión de los partidos para mañana también incluye a todos los previstos para la Copa Federació Alsacargo, que se disputaba en las instalaciones de El Planter.

Con motivo de las cancelaciones, la FFCV ha habilitado el correo horarios@ffcv.es para comunicar cualquier incidencia al respecto. Además, puedes acceder a la lista completa de partidos para comprobar todos los que se encuentran.