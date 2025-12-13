LaLiga decidirá el domingo por la mañana si suspende el Levante-Villarreal por la alerta roja

Ya es oficial, el Valencia Basket ha decidido aplazar el partido de mañana de su equipo femenino contra Casademont Zaragoza por la alerta roja meterológica, que estaba previsto que se disputase en el Roig Arena a las 12.15 horas. Asimismo, el club valenciano decidirá mañana por la mañana qué pasa con el encuentro de la tarde, en el que el equipo masculino se debería medir a las 18 horas también al Casademont Zaragoza en la Liga ACB

Según informó Valencia Basket: «Siguiendo con las indicaciones de Ayuntamiento e instituciones, Valencia Basket ha solicitado a FEB el aplazamiento del partido previsto para mañana a las 12.15 h. Lamentamos los inconvenientes que pueda generar a todos los aficionados. Las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada».

Asimismo, el club queda pendiente de las conclusiones de la reunión del Cecopal de Valéncia prevista para la mañana de hoy, «y comunicará en función de las nuevas indicaciones, si hay que solicitar a ACB que se tomen medidas con respecto al partido vespertino». La decisión de aplazar el partido de la Liga Endesa F se ha tomado porque está previsto que cientos de aficionados de Zaragoza se desplacen a València por carretera para asistir al encuentro y se quieren evitar riesgos para la seguridad de estas personas.

Peligra el Levante UD

Por su parte, al cierre de esta edición peligra también la celebración del partido de Liga entre el Levante UD y el Villarreal CF que se debía jugar mañana en el Ciutat de València desde las 18.30 horas. La alcaldesa de València María José Catalá ha mandado una carta hoy a Javier Tebas, presidente de La Liga y entidad organizadora de la competición doméstica, para solicitarle el aplazamiento de este encuentro ya que la alerta roja prevé dejar intensas lluvias torrenciales de hasta 180 litros/m2 este domingo 14 de diciembre provocando posibles inundaciones así como avenidas cerca de ramblas, barrancos e incluso en zonas inundables y carreteras. Aemet ha declarado este aviso rojo en el litoral de la provincia de Valencia.

El peor momento se vivirá entre las 13 y las 16 horas, cuando las lluvias dominarán el cielo y pondrán en riesgo varias zonas de la provincia. La alerta roja está programada, al cierre de esta edición, de 12 a 23 horas, por lo que se han suspendido cientos de encuentros deportivos.

Pese a todo ello, el Levante UD sigue al cierre de esta edición sin tener una confirmación oficial de laLiga sobre la cancelación del partido. Ello pese a que lo ha solicitado oficialmente a la organización presidida por Javier Tebas. Así, las cosas la Liga de Fútbol Profesional decidirá en la mañana de mañana domingo si suspende el partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga EA Sports, según ha sabido Levante-EMV de fuentes de toda solvencia. La Liga está analizando en un comité interno esta petición de la alcaldesa de València y del Levante, y mañana por la mañana tomará una decisión. Esto ocurrirá también cuando se tenga más información de Aemet y tras reunirse el Cecopal de la capital valenciana.

Mientras tanto, el Villarreal CF ya está en València desde la tarde-noche de hoy a expensas de saber qué ocurre con el encuentro. Los aficionados castellonenses y levantinistas dormirán sin saber si podrán asistir al encuentro pero ante las recomendaciones de las autoridades de no desplazarse y de quedarse en casa es imposible pensar en que se va a celebrar el encuentro.

A corto plazo, el hecho de que esta semana se vayan a jugar partidos de Copa del Rey, con Levante y Villarreal CF como protagonistas, dificulta también buscar una posible fecha para este encuentro de Liga, en caso de que se aplace, como todo apunta que va a ocurrir.