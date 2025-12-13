Cuando el Valencia arrasaba en el Calderón

A finales del siglo XX, el Valencia impuso su autoridad en el feudo del Atlético de Madrid, donde se sucedían los triunfos y se prodigaban los goles. Tres victorias seguidas en el Vicente Calderón, confirman el mejor ciclo en los duelos ligueros para los de Mestalla. La trilogía estuvo acompañada de marcadores abultados. Los valencianistas lograron 11 goles y encajaron 5. Curiosamente, el registro se estableció con tres entrenadores diferentes. Por orden cronológico: Carlos Alberto Parreira, Luis Aragonés, y Jorge Valdano.

Si se amplía el período hasta la década siguiente, se confirma la condición de escenario talismán. Desde la temporada 94-95 hasta la campaña 06-07, el Valencia obtuvo 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus enfrentamientos ligueros con los colchoneros en Madrid. Nada que ver con el balance de tiempos recientes. La deprimente actualidad refleja que las tornas han cambiado para mal. De hecho, el Valencia no ha logrado vencer todavía en el Metropolitano, y tan sólo ha podido arrancar un empate después de 8 visitas.

La mejor racha se inició en la jornada inaugural de la temporada 94-95 cuando los visitantes vencieron por 2-4. Tres goles llevaron la firma de Pedja Mijatovic, el otro fue obra de Salenko. El ruso debutaba ese día con el Valencia, al igual que el brasileño Parreira en el banquillo, después de haber llevado a su país a la conquista del Mundial celebrado en Estados Unidos donde el delantero ruso fue el máximo goleador. En el palco, Paco Roig no cabía de gozo. Su proyecto arrancaba de la mejor manera. Las ilusiones se dispararon, aunque a la larga, el papel en la Liga no estuvo a la altura de las expectativas generadas.

Santi, Poyatos y López, en un lance de la 95-96 / L-EMV

En el siguiente ejercicio, el duelo adquirió una enorme trascendencia para el desenlace del campeonato. El Atlético era el líder; mientras que el Valencia, segundo, necesitaba imperiosamente recortar la diferencia de puntos en la clasificación a falta de 4 jornadas para la conclusión del torneo. De nuevo, Mijatovic brilló con luz propia. El montenegrino logró dos tantos, a los que se sumó otro de Poyatos, para cerrar el duelo con un meritorio triunfo por 2-3 que permitía soñar con la consecución del título. Sin embargo, pese a llegar con opciones matemáticas a la última jornada, los rojiblancos no fallaron.

El 1-4 prefallas

En la Liga 96-97, el Valencia cerró su trilogía triunfal a orillas del Manzanares con el mejor resultado: 1-4. El encuentro llegó poco antes de Fallas y en víspera de una semana europea, cuando los de Mestalla se disponían a recibir al Schalke 04 en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de la UEFA con el propósito de remontar el 2-0 de la ida. Los valencianistas se impusieron con autoridad en el Calderón gracias a los goles de “Burrito” Ortega, Eskurza, José Ignacio, y Leandro. El cuarto tanto, del delantero brasileño, fue seguido de una celebración irrespetuosa que provocó la indignación de los aficionados y de los jugadores atléticos.

El Valencia volvió a la senda de los triunfos en el campo del Atlético tras el breve paréntesis de una derrota en la campaña 97-98. Un hecho aislado para un equipo en transición. En los dos siguientes ejercicios, con Claudio Ranieri y Héctor Cúper en el banquillo, derrotó a los locales por idéntico marcador: 1-2. En el segundo caso, temporada 99-00, se dio particularidad: los locales estaban entrenados por el italiano que, un año antes estaba al frente de los valencianistas. Ese encuentro acabó de forma heroica para los visitantes que sufrieron 3 expulsiones. Al final de la campaña, los madrileños bajaron a segunda mientras que los de Mestalla llegaron por primera vez a la final de la Liga de Campeones. Otros tiempos.

Crónica el Atlético-Valencia en 2003 / L-EMV

Después de sendas temporadas sin verse las caras, ambos conjuntos se reencontraron en la Liga 02-03. El Valencia defendía el título liguero conquistado con Rafa Benítez en el banquillo. Hubo tablas, 1-1, con gol de Baraja, un ex –atlético, para los visitantes. Un año después, triunfo apoteósico por 0-3, con Vicente, Aimar y Mista desatados en ataque. El equipo volaba hacia la conquista de su segundo campeonato. Los rojiblancos fueron un juguete para una escuadra que desplegaba un juego arrollador. En las dos siguiente jornadas batieron por 2-0 al Real Madrid en Mestalla y al Barça en el Camp Nou por 0-1.

Los tiempos felices llegaron a su final en la campaña 06-07, con Quique Sánchez Flores como técnico. Un solitario gol de David Villa, nada más empezar el choque, decantó la balanza. Ambos equipos acabaron con un hombre menos: Moretti, primero, y Fernando Torres, después, fueron expulsados. Desde ese lejano día, hace casi 20 años, el Valencia solo ha vuelto a ganar en una ocasión más en el campo del Atlético. Sucedió en la temporada 10-11. Unai Emery estaba al frente de un conjunto que derrotó a las huestes de Quique gracias a dos tantos de Joaquín.