El COTIF tiene un impacto positivo en la economía valenciana superior a los 7 millones de euros anuales

El COTIF es mucho más que fútbol. Lo ha demostrado a través de los más de 40 años de existencia y lo ha ratificado ahora también el IVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, un centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica y la proyección de la misma en el ámbito nacional e internacional. Según un informe que acaba de ser publicado en connivencia con la Generalitat Valenciana, el torneo de fútbol de l’Alcúdia tiene un impacto económico en la Comunitat Valenciana de 7.102.688 euros, es decir, más de 7 millones de euros anuales que ayudan a dinamizar numerosos sectores y que crean decenas de puestos de trabajo. Sesenta a tiempo completo al año, para ser más concretos.

Según concluyen los autores del informe Joaquín Maudos (IVIE y Universitat de València), Carlos Albert (IVIE y Universitat de València) y Rubén Baeza (IVIE), el torneo crea 60 empleos equivalentes a tiempo completo al año, siendo el sector de la hostelería y el de los servicios empresariales los más beneficiados. Dado que la organización del evento ha costado en el año analizado 696.006 euros y el impacto total en términos de renta es de 2.175.882 euros, implica que por cada euro gastado se ha generado 3,1 euros de renta en la economía valenciana. Y como el impacto total en términos de cifra de negocio es de 7.102.688 euros, por cada euro invertido en organizar la competición se han generado 10,2 euros de ventas en favor de empresas de la Comunitat Valenciana.

El torneo se ha convertido, con el paso de las décadas en un evento social. Los responsables del informe destacan que en los ya más de 40 años de funcionamiento, el resultado no ha podido ser más satisfactorio porque en los once días de COTIF la media de público asistente en la primera parte de la competición es de 6.000 personas y en los partidos de semifinales y de la final, entre 7.000 y 10.000. Cifras que hay que analizar en su justa medida cuando la población de l’Alcúdia es aproximadamente de unos 12.500 habitantes.

La mayor parte de los impactos se concentra en el sector servicios (87,3% del total en términos de renta y 89,9% en términos de empleo). Una desagregación sectorial más detallada indica, según consta en el estudio, que la hostelería (38,0% en renta y 45,0% en empleo), los servicios empresariales (20,0% en renta y el 7,4% en empleo) y el comercio (8,7% en renta y 13,8% en empleo) son los sectores que concentran la mayor parte del impacto.

Mercado de fichajes

Las cifras del informe sobre el impacto en la sociedad valenciana y española no tienen en cuenta la fuerte incidencia del torneo futbolístico en el mundo del fútbol. Los mejores jugadores en el mejor torneo sub-20 del mundo mueven el interés de las decenas de ojeadores que colman las gradas en busca de talento para sus canteras. Así ha sido desde el inicio de la competición, en 1984, y así sigue siendo en la actualidad. Cuando se dice que el COTIF es referente, no es casualidad: durante sus 41 años de actividad, los jugadores que han pasado por Els Arcs han movido 1.200 millones de euros en traspasos. Marc Cucurella, Enzo Fernández, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Isco, Nico Paz o Rodrigo Riquelme son solo algunos de los últimos ejemplos de que en el COTIF se mueve fútbol de muchos quilates. Y que se genera mucha riqueza tanto en la sociedad española como en el universo balompédico.