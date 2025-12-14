Sin fútbol en toda la provincia para evitar desplazamientos
El Torrent tampoco jugará contra el Poblense para garantizar la seguridad de los aficionados
La cancelación de actividades como consecuencia de la borrasca Emilia se sucedieron a lo largo de la jornada de ayer. Si la ciudad de València o municipios como Torrent se apresuraron a notificar protocolos especiales para hacer frente al temporal, a continuación fue la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana la que informó de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para hoy domingo, 14 de diciembre, en la provincia de Valencia con motivo de la alerta naranja, que evolucionó a roja en el litoral de Valencia, decretada por la Aemet.
Además, suspendió también los partidos en otras provincias (Alicante y Castellón) que impliquen desplazamiento por la provincia de Valencia, ya que en esta situación de máximo riesgo se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Esta medida afecta a más de un centenar de partidos, por lo que su aplicación es clave para evitar, precisamente, estos desplazamientos.
La suspensión de los partidos también incluye a todos los previstos para la Copa Federació Alsacargo, que se disputaba en las instalaciones de El Planter.
Con motivo de las cancelaciones, la FFCV ha habilitado el correo horarios@ffcv.es para comunicar cualquier incidencia al respecto. Además, se puede acceder a la lista completa de partidos para comprobar todos los que se encuentran.
El Torrent CF también se ha cancelado
Por su parte, el Torrent CF de Segunda RFEF informó que el partido que debía disputarse hoy entre el equipo naranja y la UD Poblense queda aplazado también por el citado aviso de alerta roja que provoca que las instalaciones deportivas de la ciudad se tengan que mantener cerradas para priorizar la seguridad de los ciudadanos.
En la foto anexa, que ilustra esta noticia, el Cadete A del Valencia CF que si jugó el sábado y ganó al CD Roda. Decenas de partidos del fútbol regional y del fútbol base si se pudieron disputar el sábado en toda la provincia.
