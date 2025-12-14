El Levante-Villarreal CF apunta a jugarse el 7 o el 8 de enero

Una vez suspendido el choque liguero entre Levante y Villarreal llega la hora de buscar una nueva fecha para que se dispute el partido atrasado y parece que el 7 y el 8 de enero, son las fechas que más fuerza cogen en estos momentos. Como es sabido, el Villarreal CF viajó este sábado a València con la intención de jugar contra el Levante en la tarde del domingo pero finalmente las adversas condiciones meteorológicas de la capital valenciana por el aviso de alerta roja han imposibilitado que se dispute el encuentro. Una vez decretada la alerta roja, hasta el Ayuntamiento de València solicitó a LaLiga aplazar la contienda, y finalmente así se lo ha decidido la propia competición, en concreto el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol, una vez lo ha autorizado Javier Tebas, presidente de laLiga.

Se busca nueva fecha

Tras confirmarse la suspensión, las partes involucradas deberán acordar una nueva fecha. Cabe recordar que tanto Villarreal como Levante UD juegan esta misma semana, en apenas 3 días, sus partidos de Copa del Rey, lo que hace imposible que el encuentro se dispute a corto plazo. El Submarino tiene que visitar al Racing en Santander el próximo miércoles (19 horas), un hecho que dificultaría una fecha cercana en el tiempo. El Levante UD también juega ronda copera en León contra la Cultural el mismo día, a las 18 horas. Además, el Villarreal sigue inmerso en la Champions lo que también crea dificultades a la hora de elegir una nueva fecha.

Así las cosas, a estas horas, según fuentes del club de la Plana y a instancias de LaLiga, los días 7 de enero e incluso el 8 de enero, parecen ser los que más convencen por mutuo acuerdo entre las dos entidades, aunque aún no es definitivo. Esa semana estarían libres de otras competiciones porque se juega la Supercopa en Arabia Saudí. También se había apuntado el 6 de enero pero esta fecha parece menos probable.

Tebas sigue sin contar con los aficionados

Mientras, tras decidirse esta misma mañana que se cancelaba el partido, los aficionados de ambos clubes, y el cuerpo técnico y los jugadores del Villarreal CF se han visto perjudicados otra vez por la tardanza de Javier Tebas en decidir suspender el encuentro. Esta decisión debería haberse tomado perfectamente en la tarde-noche de ayer lo que hubiera evitado incluso el desplazamiento del equipo castellonense a València y que los aficionados de ambos equipos hayan tenido que pasarse horas y horas sin saber si hay partido. Todo ello, en un contexto de alerta roja por fenómenos meteorológicos extremos en los que las autoridades están recomendado a los ciudadanos que se queden en casa y no realicen desplazamientos innecesarios. Y que se venía adelantado ya desde antes del fin de semana.

Con el aplazamiento del Valencia-Real Oviedo de liga, que ya aconteció en el anterior episodio de lluvias intensas de finales de septiembre, ocurrió lo mismo. Tebas apuró hasta última hora para cancelar el encuentro lo que provocó que los aficionados ovetenses se presentasen el lunes 29 de septiembre en Mestalla cuando el encuentro acabó suspendiéndose y jugándose el martes, día 30. Y que los valencianistas no supiesen si el choque se iba a disputar el lunes o qué día.