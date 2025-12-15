Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brugué se rompe

El delantero del Levante UD sufre rotura del ligamento lateral externo de la rodilla, pero no será operado

Roger Brugue celebrando un gol con el Levante UD

Roger Brugue celebrando un gol con el Levante UD / Levante UD

Redacción Levante-EMV

Valencia

El delantero del Levante Roger Brugué sufre una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, según informó el club valenciano en un comunicado en el que avanzó que seguirá un tratamiento conservador y no será intervenido quirúrgicamente.

El jugador arrastraba unas molestias desde hace una semana, cuando el Levante se enfrentó a Osasuna, y el club hizo este lunes un comunicado para confirmar el alcance de la lesión tras ser sometido a distintas pruebas.

Según el club, los servicios médicos “optarán por un tratamiento conservador y el regreso a los entrenamientos queda supeditado a la evolución de la lesión”, por lo que se descarta una intervención quirúrgica.

Brugué ha jugado hasta ahora algo más de 900 minutos en Liga y todavía no ha marcado en los quince encuentros en los que ha participado en LaLiga EA Sports.

