Calendario completo de las carreras populares en València en 2026

Valencia Ciudad del Running vuelve a preparar un completo calendario de carreras para ofrecer a todos los corredores locales y los miles de visitantes que recibe la ciudad del running por esta razón cada año. Una vez más, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun volverá a ser la gran cita con la que se estrene el calendario de pruebas en 2026, en concreto el 11 de enero, un día en el que esta cita también acogerá el 5K Valencia, dentro del mismo evento.

El primer mes de enero también servirá para celebrar una 27ª edición de la Carrera Popular Galápagos 3F, una de las clásicas de la ciudad, y que será la primera de las ocho pruebas del Circuito de Carreras Caixa Popular, que también contará con la 11ª Carrera Never Stop Running Nunca te rindas y la 7ª Volta a Peu Runners Ciutat de València durante el mes de febrero.

El mes de abril volverá a ser el turno para la 7ª Volta a Peu per la Discapacitat un sábado por la tarde, antes de dar paso a la 11ª Carrera José Antonio Redolat y la 8ª Carrera Marta Fernández de Castro durante el mes de mayo. Tras el habitual parón veraniego, el XXI Circuito se cerrará con 48ª Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre en septiembre y la 16ª Volta a Peu de les Falles, última prueba en octubre.

Pruebas en el mes fallero

El mes de marzo, tradicionalmente fallero, dejará hueco a la Carrera 10K Fem, mientras que el mes de abril se completará con dobles citas como la Carrera de Empresas Valencia, con distancia de 10K y 5K, y la 15K y 7,5K Abierta al Mar, para poder elegir distancias.

Mayo sigue siendo el mes de la tradicional e histórica Volta a Peu a València, prevista para el día 17, aunque también para la Ruta 091 Valencia, que dará paso a una doble cita en junio con la Carrera de la Mujer y la 10K y 5K Ponle Freno, el 7 y 14 respectivamente.

A partir de septiembre aumenta la intensidad de las citas, con la 15K Nocturna Valencia Gana Energía el sábado 26, para dar paso a un mes de octubre donde Valencia contra el Cáncer dará paso a una nueva edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el 26 de octubre, con más de 25.000 participantes. La solidaridad regresará a las calles de la ciudad con la segunda edición de la Carrera por la Solidaridad, con 10K y 5K para correr por diferentes causas solidarias.

Diciembre cerrará un espectacular año de running con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el 6 de diciembre y una nueva edición del 10K Pas Ras al Port de València, además de las tradicionales San Silvestres que se celebrarán en el corazón de Valencia, la UPV y otras pedanías de Valencia.

Los triatlones completan el calendario

Con el running como parte final del otras disciplinas, también tienen ya hueco en el calendario 2026 el Valencia Duatlón by MTRI será el 21 de febrero, mientras que el Ironman 70.3 en Valencia se fija para el 19 de abril. El triatlón MTRI Valencia tendrá lugar el 27 y 28 de junio en la Playa de la Malvarrosa, en una edición especial que se hace coincidir con los Gay Games 2026 que celebrará la ciudad para aumentar su participación y visibilidad.

Eduardo Ripoll

Las citas puntuables del Club VCRunning

Aunque las pruebas en Valencia siempre ofrecen calidad a sus participantes, algunas de las citas más relevantes tienen un doble premio por los puntos y beneficios que ofrecen a corredores y voluntariado por participar en ellas a través del programa de recompensas del Club VCRunning. Las 16 pruebas que forman parte de este calendario son: