Corberán: "No siento que no tengamos un sistema de juego definido y una identidad clara"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, valoró este lunes que el Sporting de Gijón, al que se mide en su partido de este martes en dieciseisavos de Copa, es un equipo “completo en todo” y auguró que “será un partido intenso y exigente”.

“Es un equipo que compite muy bien, que quiere presionar más que defender y está muy cómodo con el balón. Es un equipo completo, están bien organizados y dirigidos por Borja (Jiménez) que ya demostró en Primera División lo buen entrenador que es”, analizó este lunes en la rueda de prensa previa al partido.

Entre las virtudes del equipo asturiano, Corberán apuntó que “encuentran en su delantero soluciones largas para superar la presión que le haces, acelera mucho segunda jugada para transitar a tu portería y, como se encuentre en campo contrario, extienden mucho sus ataques”.

Además, apuntó que juegan en un campo histórico de España, de hecho, el más antiguo. “No vivo los partidos con miedo, los vivo con ilusión y respeto. El partido es importante y así lo vamos a afrontar. Sentí que después del partido de Cartagena el equipo iba a estar más preparado para el resto de partidos y el partido del Metropolitano lo demuestra”, agregó.

Variaciones tras el Metropolitano

Corberán explicó que en el entrenamiento de esta tarde evaluarán el estado de la plantilla, de los jugadores que sobre todo tuvieron más minutos contra el Atlético de Madrid, y en función de esas valoraciones, sacarán las conclusiones para alinear el mejor equipo posible.

El técnico fue también preguntado por la situación en Liga, sobre lo que dijo que “cada partido de Liga que vamos a jugar es vital para nosotros y así lo vamos a afrontar, pero antes tenemos un partido precioso y el Valencia quiere seguir en esta competición en la que históricamente ha tenido importancia. Representaremos al Valencia con mucha dignidad y orgullo”.

“No siento que no tengamos un sistema de juego definido y una identidad clara. En la vida la frustración no es positiva, hay que hacer frente a las situaciones que uno vive y es un mensaje que debemos de dar. En la vida no todo es ideal y las cosas nos salen siempre como queremos, ante eso hay que echarle cara, mirar las cosas de frente y mejorar", aseguró. “Tenemos un reto deportivo exigente y queremos posicionar al Valencia donde merece estar. ¿Lo que nos cueste? No lo sabemos, pero sí sabemos que el cuerpo técnico y los jugadores van a dar lo mejor de sí para que el Valencia esté lo mejor posible”, afirmó.

El momento de Thierry

Por otro lado, Corberán fue preguntado por Thierry Rendall, que acaba contrato en 2026: “Valoro su evolución muy positiva, su entrada fue precipitada por la lesión de Foulquier, me hubiera gustado que hubiera completado más semanas de entrenamiento. Sufrió esa falta de preparación en los primeros partidos y solo ha ido creciendo en cada partido”. “Estamos contentos con él y entiendo que el club hace su trabajo y hay tiempo para evaluar esa circunstancia”, dijo sobre una renovación.

Thierry Rendall / EFE

Por último, el técnico valenciano fue preguntado por la junta de accionistas que se celebra el miércoles y por si estará presencialmente el presidente Kiat Lim: “Me centro en los partidos, tenemos una semana muy competitiva, de mucha exigencia y partidos. No soy yo quien tiene que confirmar o no la presencia (de Kiat Lim)”. “La forma de comunicarnos y hacer las cosas en el club no depende de la presencia física o no. La comunicación del CEO (Ron Gourlay) con la propiedad, mía con el CEO y mía con la estructura deportiva es diaria”, finalizó.