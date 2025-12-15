Daniel Monfort bate el récord de España de 5 kms Marcha sub'20

El marchador castellonese de categoría sub20 Daniel Monfort junto con Aldara Meilán, fue el gran protagonista del Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción y 10 km Master celebrado en O Barco de Valdeorras, Ourense. Con 19:37 el atleta del CA Playas de Castellón y del Proyecto FER, establecía un nuevo récord de España sub'20 en 5kms marcha. Por su parte, la gallega Aldara Meilán también batía el récord femenino con 21:54. Con esta medalla de oro Monfort cierra un gran año 2025 en el que se ha consagrado a nivel nacional e internacional tras conquistar el pasado verano la medalla de bronce en los Campeonatos de Europa sub'20 celebrados en Taipei. Los 19.37 de Monfort le colocan segundo en el ranking mundial del año en la categoría y además, el atleta de La Pobla de Tornesa iguala la mejor marca española sub23 que poseía Diego García Carrera desde 2016.

La prueba sub'20 fue la mejor de la jornada

La competición se celebró en un circuito de 1 kilómetro. La penúltima prueba de la mañana, que se componía de seis carreras, fue la sub20 con Daniel Monfort como protagonista de una carrera masculina que sin duda es la mejor de la historia en España en esta categoría y que acabó con Daniel Monfort (Facsa Playas de Castellón) triturando la mejor marca española con 19:37, dejando muy lejos el tope anterior que poseía nada menos que Paul McGrath con 19:52 desde 2021 en Getafe, sino que además y a rebufo fueron llegando por detrás un sorprendente Nicolás Collazo (19:47), Miguel Espinosa (19:49), ambos igualmente mejorando la plusmarca de McGrath y no muy lejos Iván Molina (19.56), Eloi Antón (20:03) y Pablo González (20:06); es decir, los seis primeros metiéndose en el top-10 histórico de esta distancia. Sin duda, espectacular carrera y formidables registros.

Daniel Monfort (25/01/2006) se despide así de la mejor forma posible de la categoría sub'20. En 2026, el atleta del Proyecto FER da el salto a la nueva categoría olímpica de 21 kilómetros y ya con la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028 en el horizonte.

Récord también en categoría femenina

Aquí no acaban las alegrías, por detrás llegaba la ganadora de la prueba femenina, la gallega Aldara Meilán (Atlética lucense), que haciendo honor al dicho "profeta en su tierra" no regalaba otro marca de enorme calidad, finalizando la prueba en 21:54, seis segundos mejor que el tope que poseía María Vasco con 22:00 nada más y nada menos que desde 1994 ... es decir ¡¡ 31 años !!. Segunda en esta prueba era la internacional Julia Suárez con 22:26, también marca personal.