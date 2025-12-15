Eloy Olaya: "En el fútbol de ahora, Penev sería un crack"

Eloy Olaya, el que fuera delantero del Valencia CF durante 7 temporadas, siempre es protagonista cada vez que el conjunto de Mestalla se enfrenta al Sporting de Gijón, el club de su vida. Y en los últimos años ya son tres las veces que ambos conjuntos se ven las caras en la Copa del Rey. Mañana, el estadio del Molinón acogerá un nuevo choque.

En la previa del partido, Eloy Olaya ha pasado por los micrófonos de VCF Media Radio para hablar del partido de Copa. “Muy contento por volver a ver aquí al Valencia CF en otra eliminatoria. En uno pocos años, hemos tenido tres eliminatorias entre ambos y estamos con mucha ilusión. En Gijón, al Valencia CF se le aprecia, sobre todo, porque hemos pasado muchos asturianos por el Club. Siempre ha habido un vínculo muy estrecho. Todos los que hemos pasado por el Valencia CF guardamos grandes recuerdos. Tenemos un cariño grandísimo a la ciudad y a la afición”, señala.

El expunta internacional también ha analizado qué equipo se encontrará el Valencia CF este martes. El Sporting, según Eloy Olaya, "está muy irregular" en LaLiga Hypermotion. El asturiano explica que el conjunto asturiano tuvo un "buen comienzo con Garitano, luego cinco derrotas consecutivas y lo destituyeron, llegó Borja Jiménez y el equipo volvió a coger la línea positiva, posteriormente, volvió a tener una racha de otros cinco partidos donde no se consiguió la victoria, pero sí se sumaron puntos y, ahora, se ha cortado esa racha con el triunfo contra la Real Sociedad ‘B’. Es una plantilla muy limitada, pero tiene buen equipo. Se están produciendo sanciones y lesiones y el equipo lo nota. En Copa habrá rotaciones”, avanza.

Eloy Olaya, con la camiseta del Valencia CF / VCF

Eloy también tuvo palabras para el valencianista Diego López, 'El guajín'. “Lleva varias temporadas haciéndolo bastante bien. Subió con Baraja al primer equipo y se ha afianzado en la primera plantilla. Contentos porque es un jugador de la tierra y está creciendo y haciendo grandes cosas en el Valencia CF. Se le tiene cariño y se le sigue su trayectoria con pasión”, admite el exdelantero.

Por úlitmo, Eloy Olaya se acordó de Lubo Penev, con el que compartió dupla de ataque varias temporadas en Mestalla. “Siempre que he hablado de él ha sido en carácter positivo. Ahora, está pasando por una situación complicada y ojalá pueda luchar como lo hacía como futbolista y salga delante de esta enfermedad. Los mejores delanteros con los que he jugado han sido: Quini y Lubo. Desde que llegó al Valencia CF nos daba mucho en el terreno de juego. En el fútbol de ahora sería un crack, con unas cualidades físicas y técnicas tremendas. Era un futbolista que se sacrificaba mucho por el equipo”.