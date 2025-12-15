Racismo en el fútbol
Fiscalía abre diligencias contra el racista del sector 5 de Mestalla
La investigación parte de la denuncia presentada en octubre por un abonado, que aportó audios con los insultos que días más tarde fueron publicados por Levante-EMV
J.M.B.
La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia presentada el pasado mes de octubre contra un aficionado del sector 5 del estadio de Mestalla por presuntos insultos racistas y conductas de odio reiteradas. La decisión del Ministerio Fiscal confirma que ha apreciado indicios suficientes para abrir un procedimiento formal de investigación.
La denuncia fue interpuesta por un abonado del Valencia CF que aseguró haber sufrido durante aproximadamente quince meses una situación continuada de hostigamiento verbal en esa zona del estadio. Según el escrito presentado, los hechos no se limitarían a un episodio puntual, sino a una conducta reiterada durante distintos partidos, con expresiones xenófobas y racistas que generaban un clima de intimidación y deterioro de la convivencia en la grada.
Audios presentados
Entre las pruebas aportadas a la denuncia se incluían audios en los que se escuchan claramente los insultos, algunos de ellos de carácter racista, dirigidos a jugadores y a personas de origen extranjero. Parte de ese material fue publicado por el diario Levante-EMV, que dio a conocer el contenido de las grabaciones y el contexto en el que se produjeron los hechos.
Estas diligencias se incorporarán al expediente que dirige la Fiscalía, que podrá acordar nuevas actuaciones, citar a testigos o decidir sobre el eventual traslado del caso a la autoridad judicial.
Tras la presentación de la denuncia, la Policía Nacional ha iniciado las actuaciones correspondientes y ha citado al denunciante para prestar declaración, solicitándole también los datos de posibles testigos presenciales. Estas diligencias se incorporarán al expediente que dirige la Fiscalía, que podrá acordar nuevas actuaciones, citar a testigos o decidir sobre el eventual traslado del caso a la autoridad judicial.
La incoación de diligencias por parte de la Fiscalía no implica todavía la imputación formal del denunciado ni la apertura de juicio, pero sí supone que los hechos serán analizados dentro de un procedimiento reglado para determinar si pueden ser constitutivos de un delito de odio u otro tipo de infracción penal.
Fuentes jurídicas subrayan que este tipo de investigaciones se enmarcan en la labor de la Fiscalía de Delitos de Odio para prevenir y perseguir conductas racistas o discriminatorias, especialmente en espacios públicos con gran impacto social, como los estadios de fútbol.
El denunciante ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación y a facilitar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. El procedimiento continúa ahora a la espera de la práctica de las diligencias acordadas y de la decisión que adopte el Ministerio Fiscal en función del resultado de la investigación.
Expulsado de forma cautelar
Hay que recordar que el denunciante comunicó tanto al Valencia CF como a la Liga la actitud del abonado denunciado en noviembre de 2024. La competición envió a una persona para investigar los hechos, y tras varios partidos comunicó al denunciante que ponía el caso en conocimiento del Valencia CF y de la policía. Ante la inacción del club y la falta de contundencia de la Liga, este socio del Valencia CF decidió grabar audios para presentarlos en la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, como así hizo en octubre pasado.
El Valencia CF decidió expulsar al presunto racista el pasado 18 de noviembre, aplicando la medida cautelar a la espera del curso judicial, que ahora se confirma que continúa tras haberse abierto diligencias.
