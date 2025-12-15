El Léleman Conqueridor hace frente a un final de año exigente: la Copa del Rey está en juego

Semana decisiva para el Léleman Conqueridor. El conjunto dirigido por Zanini cerrará esta semana el año deportivo con dos encuentros en los que estará en juego su participación en la Copa del Rey 2026. Los valencianos regresarán a Nou Moles tres jornadas después donde, alentados por su afición, lucharán por conseguir dos victorias fundamentales. Enfrente estarán el Grupo Herce Soria y el Unicaja Costa de Almería, dos rivales que no le pondrán las cosas nada fáciles al Conqueridor.

Empieza la cuenta atrás para despedir el 2025 en la Superliga. Por delante quedan dos jornadas que pueden marcar el devenir de la competición, pues aún están en juego los billetes para la próxima edición de la Copa de España. El Léleman Conqueridor es sexto con 14 puntos y posee cuatro puntos de margen con el Cisneros La Laguna, séptimo clasificado con 10 puntos, por lo que pese a sus últimas dos derrotas consecutivas, la más reciente la de esta jornada ante el Pamesa Teruel (3-1), el equipo valenciano estaría, en estos momentos, clasificado.

Dos jornadas exigentes

Serán los resultados del Conqueridor en las dos próximas jornadas los que determinen su presencia o ausencia en esta competición, que se celebrará, precisamente, en València. Este miércoles, la plantilla dirigida por Zanini recibe a un rival de altura, el Grupo Herce Soria, segundo clasificado en la Superliga con 24 puntos. El equipo castellanoleonés afronta esta jornada tras sufrir su primera derrota de la temporada (2-3) ante el Servigroup Playas de Benidorm. El Léleman Conqueridor ya sabe lo que es imponerse ante los de Toribio. Los valencianos lo hicieron en la pretemporada, pero ahora ambos equipos viven realidades diferentes.

El objetivo de los de Zanini es imponerse ante el Grupo Herce Soria para así afrontar la última jornada del año, que les enfrentará al Unicaja Costa de Almería, fuera de peligro. Para este último partido, la afición de Nou Moles celebrará la jornada '+ Que 1 Partido', en la que el público podrá acceder tanto al partido de Superliga 2, programado para las 15 horas del sábado, como al de Superliga 1, que tendrá lugar a partir de las 19 horas; entregando un juguete en buen estado que, posteriormente, será enviado a aquellos que más lo necesiten para sacarles una sonrisa en estas fechas.