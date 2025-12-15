Luis García reconoce que negoció su vuelta al Levante UD: "Hubo contacto, pero no era el momento de encontrarnos"

El Levante sigue buscando un inquilino para su banquillo después de que la negociación con Luis García Plaza no llegara a buen puerto. El técnico madrileño es uno de los perfiles más apetecibles del mercado de entrenadores y su nombre siempre está presente cuando hay movimiento dentro de los banquillos. Ha sido candidato para la banqueta de la Real Sociedad, para el del Real Oviedo, a pesar de que Guillermo Almada fue primera opción para sustituir a Luis Carrión, y, también... para el del Levante.

Luis García Plaza, durante su etapa en el Alavés. / EFE

Luis García Plaza fue candidato prioritario para la dirección deportiva del Ciutat de València tras la destitución de Julián Calero, pero, tal y como adelantó Superdeporte, el ex del Alavés necesitó saber el margen que tendría el club para reforzarse en enero, más allá de un salario a percibir que no fue un escollo durante las negociaciones. No obstante, las conversaciones no llegaron a buen puerto, condenando al Levante a otear otras posibilidades que, dos semanas después del despido de Calero, siguen sin concretarse.

"No era el momento"

Luis García Plaza, durante una entrevista con ‘La Pizarra de Quintana’, reconoció que charló con el Levante, aunque asegurando que las conversaciones le dieron a entender que “no era el momento”. “Es verdad que hubo un contacto, pero lo explicó muy bien el presidente del Levante, al que agradezco sus palabras. Es un club al que le tengo mucho cariño, pero no era el momento de encontrarnos. No era el momento, de momento, de encontrarnos”, comentó, pesar de que comentó que tiene “bastantes ganas de volver a entrenar. Para mí es algo raro estar sin entrenar, llevo muchos años. Si no aquí, en el extranjero. Ahora toca pasar por este momento”.

Luis García Plaza, siendo entrenador del Levante en 2008. / LUIS GARCÍA PLAZA

A pesar de no llegar a buen puerto, Luis García Plaza guarda muchísimo cariño no solo a Héctor Rodas, secretario técnico al que hizo debutar en el primer equipo del Levante en 2009 y con el que negoció para aterrizar en Orriols, sino también a Vicente Iborra y Álvaro del Moral, quieres fueron también sus jugadores y a los que les desea muchísima suerte al frente del banquillo levantinista. “Tuvimos una reunión y no acordamos cosas. Pero, más allá de eso, muy bien. Tengo una relación muy buena con Héctor Rodas, fue jugador mío. Le subí del filial al primer equipo, pero creo que no era el momento de los dos después de esa primera reunión. Ahora están Álvaro del Moral e Iborra, que también fueron jugadores míos, y ojalá les vaya muy bien y logren sacarlo hacia adelante”.

A la espera de una oportunidad que le seduzca para volver a entrenar, Luis García Plaza vive su realidad desde la tranquilidad, pero desvelando que su deseo es coger un banquillo de Primera División. Ha tenido oportunidad de dirigir en el extranjero, pero, sin descartar una vuelta a Segunda para iniciar un proyecto desde cero, suspira por dirigir en la élite del fútbol español.

Muchos retos por delante

“Me he tomado este año con tranquilidad, a ver si puedo entrenar en Primera División. He rechazado ofertas de México, Catar, Arabia y Rusia. Fue en verano todo. Incluso, durante la temporada, me llegó otra de Catar, pero espero un Primera. Es verdad que estuve reunido con el Spartak de Moscú, al que le agradezco le trato, pero, pese a que estuvimos muy cerca de ir, tomé la decisión porque quería esperar en España. Es un club muy grande, pero el veto de que no juegue en Europa… Si a mí me aseguran que el año que viene jugamos Europa League o Champions me atraería mucho, pero, como no era seguro, me tiré hacia atrás. Tenía alguna cosa de Segunda, pero mi intención no es no ir a Segunda, sino empezar un proyecto en Segunda”, comentó.