Miguel Zorío no irá a la Junta de Valencia CF por "el escudo que protege a Peter Lim"

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista, ha anunciado que no acudirá a la Junta de Accionistas que el próximo 17 de diciembre celebrará el Valencia CF SAD de Peter Lim, y lo hará “para protestar contra el escudo político, mediático y judicial que ha conseguido tejer Peter Lim en Valencia. Es increíble ver como ha desaparecido el dinero de los fichajes en increíbles comisiones de agentes, observar como los políticos de la ciudad se han saltado todas las reglas para beneficiar urbanísticamente al empresario singapurense, aguantar que algunos pseudo periodistas escriban a las órdenes de Solís, y ver con estupefacción como los responsables de la justicia valenciana cierran las puertas a investigaciones que deberían abrir ellos mismo de oficio”.

En este sentido, denuncia “que este miércoles volveremos a vivir una mascarada de Junta. El año pasado no se celebró, y sin embargo, se aprobaron todos los puntos del orden del día con urnas escondidas en los vestuarios del Valencia CF. Este año se ha aprobado la venta del inmobiliario del nuevo Mestalla sin pasar por Junta, se ha aprobado un crédito demencial con Goldman Sachs sin pasar por Junta, se ha cerrado la sede de Valencia CF ASIA Ltd tras denunciarlo yo en los juzgados y tener que demostrar que aún se estaba operando con una empresa que no tenía el despacho cerrado y no tenía plantilla, y seguimos sin saber donde está el supuesto beneficio obtenido con la compra y venta de jugadores en estos más de 10 años”.

Ayuda a la justicia

Zorío pide “a la justicia valenciana, incluida la fiscalía, que entre en la gestión de Peter Lim de oficio, tal como ha hecho la fiscalía portuguesa. Además, tenemos ya una condena a Lim en 2021 por el TAS que demostró que Meriton había infringido la ley en los fichajes de Rodrigo y André Gomes. Otros clubes más grandes que el Valencia CF (actualmente), han sido condenados por delitos urbanísticos (Real Madrid y Atlético de Madrid), y aquí el pleno del Ayuntamiento aprueba un pelotazo en contra del dictamen del letrado municipal, y en la Ciudad de la Justicia se lavan las manos”.

El ex Vicepresidente recuerda que hace un par de meses, la Audiencia Provincial de Valencia "dictó un auto histórico en el que tres magistrados/as ponían de vuelta y media jurídica al juzgado de instrucción y a la fiscalía por haber archivado, sin justificar, la querella presentada por el que suscribe contra Peter Lim y todos sus adláteres en Valencia. Por desgracia, intuyo que tanto la fiscalía como el juzgado correspondiente se esforzarán en hacer unos escritos extensos y sesudos que justifiquen de nuevo el archivo, aunque ya anuncio que llevaré el tema de nuevo a la Audiencia, y ahí sí, tenemos muchas esperanzas en abrir, por fin el melón judicial de Peter Lim".

Otro caso "incuestionable" para el líder de Marea Valencianista es la compra de jugadores al Benfica. Zorío recuerda que aportó aquí y en Portugal el informe de cuentas de la SAD Benfica con todos los jugadores vendidos al Valencia CF. "Rodrigo Moreno, es vendido a Meriton Capital LTD por 30 millones (más 10 en variables) declarando el Benfica ingresos de 12.642.000 € y pagos a terceros de 17.358.000 €, cantidad esta, que en el caso de André Gomes es de 5.683.000 €. En Portugal se ve como delito y se investiga a Lim, y aquí, no pasa nada, nunca pasa nada, a pesar de que la sentencia del T.A.S. de mayo de 2021, no solamente condenó a Meriton por el fichaje de Rodrigo y Gomes, si no que demostró que Meriton tuvo una posición monopolística en la doble operación Benfica/Meriton y Meriton/Valencia/Benfica. Meriton cobró al Benfica el 5% anual del importe de los fichajes de Rodrigo y Gomes. Por otra parte, Meriton dio 100 millones al Valencia CFl para los fichajes de Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes y Enzo Pérez. Los intereses del préstamo de Meriton ascienden a 5.268.000 euros, El Valencia CF pagó 85 millones de euros por los cuatro jugadores (más variables), el Benfica se quedó un porcentaje importante de la posterior venta de los mismos, y sólo llegaron a Lisboa 52 millones, La operación sirvió para inyectar dinero en las delicadas arcas del Benfica y en las importantes cuentas de Meriton, desvalijando al Valencia CF. Lim obligó a vender al Benfica y a comprar al Valencia CF, a los precios que el marcaba", desgrana.

Por último, Miguel Zorío quiere expresar un apoyo rotundo a las acciones judiciales emprendidas por Libertad VCF con José Pérez a la cabeza. “La licencia es ilegal, y huele raro que el partido en el gobierno y los partidos de la oposición apoyen un pelotazo urbanístico”, sentencia.