Prueba exigente para el Valencia BC en el Pireo

Valencia Basket afronta una exigente semana con tres partidos a domicilio: dos de EuroLeague y uno de la Liga ACB. El primer envite será este martes en una de las pistas más duras del continente, la del Olympiacos Piraeus (20:15h) en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de la EuroLeague. El conjunto taronja no lo tendrá fácil para mantener abierta su buena racha de resultados en una pista donde el equipo griego se ha mostrado muy fiable pero en la que el conjunto taronja ha obtenido buenos resultados en sus últimas visitas.

Curiosamente, el conjunto heleno es el único rival al que Valencia Basket se ha enfrentado en todas sus participaciones en la Euroliga. Así será el decimosétimo partido entre ambos en la máxima competición continental y la novena visita al Olympiacos, siendo el rival al que más veces han visitado los taronja, igualado con el LDLC ASVEL. El alero Xabi López-Arostegui (con una lesión muscular en su pierna derecha) es la única baja confirmada para una expedición en el que el técnico Pedro Martínez ha desplazado a los 14 jugadores profesionales que tiene disponibles. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 10-5.

Cancha propicia

El equipo taronja ha encadenado una racha de tres victorias consecutivas en el Palacio de la Paz y la Amistad que le han llevado a igualar el histórico en la cancha de Olympiacos hasta poner un 4-4. En la temporada 2020-21 rompió una recta de nueve derrotas consecutivas ante este rival al imponerse por 85-96 con 20 puntos y 9 rebotes de Bojan Dubljevic para 29 de valoración. En el curso 2022-23 remontó once puntos en siete minutos para consiguió el triunfo en la última jugada por 82-83 con un tapón de James Webb III. En el último precedente, el de la campaña 2023-24, gran trabajo defensivo taronja para ganar por 56-63 con Jovic (16 créditos) como el jugador más valorado.

Por su parte, Olympiacos Piraeus llega a este partido tras encadenar dos derrotas como visitante en Euroliga y no poder disputar su último partido como local ante el Fenerbahçe Beko Istanbul por un temporal de lluvia, por lo que ocupa la décima posición de la tabla con un balance de 8-6 y un partido menos. El equipo rojiblanco regresa a casa después de obtener este fin de semana una contundente victoria ante el Peristeri por 62-105. Bartzokas tiene en sus filas al único trío de jugadores que está entre los 20 jugadores más valorados, con Vezenkov (segundo más valorado y mejor reboteador defensivo), Milutinov (tercer jugador más valorado y mejor reboteador ofensivo) y Tyler Dorsey (quinto anotador y uno de los jugadores que más triples mete en la competición). Olympiacos Piraeus mantiene como lesionados de larga duración a Moustapha Fall y Keenan Evans y las bajas de Shaquielle McKissic y Tyson Ward, mientras que su más reciente fichaje, el base con casi 500 partidos de experiencia NBA Monte Morris, parece que aún no se estrenará en este encuentro.

Partido complicado

El ala-pívot Jaime Pradilla aseguraba que Olympiacos "es un equipo que juega muy en equipo, en generar a raíz de su movimiento de balón y sabemos que va a ser un partido difícil, que es una pista muy difícil. Intentar sacar aquí el partido de mañana sabemos que va a ser muy difícil. Sus interiores están a un gran nivel. Vamos a intentar pararlos e intentar controlar el rebote para también nosotros luego poder tener nuestro ritmo en ataque. La clave yo creo que más o menos como lo que llevamos hasta ahora de temporada es intentar implementar nuestro ritmo de juego y a partir de ahí que el partido vaya diciendo hacia dónde va. Pero intentar hacer nuestro juego y a partir de ahí disfrutar y pelear hasta el final”.

Inicio a una dura semana como visitantes

Este partido supone el comienzo de una semana en la que el conjunto taronja afrontará tres salidas muy complicadas. Después del aplazamiento del partido programado para el domingo 14 ante Casademont Zaragoza, la expedición taronja ha viajado en la matinal del lunes con destino a Grecia. Desde ahí, viajarán el miércoles a Israel para enfrentarse al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Pais Arena de Jerusalén el jueves 18 de diciembre a las 20:05 horas. Y tras regresar el viernes y una sesión de entrenamiento en València, desplazamiento por carretera el sábado para visitar la cancha de uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa, el UCAM Murcia, el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas.