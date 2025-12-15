Empate caro para el Rayo con la lesión preocupante de De Frutos

Rayo y Betis firmaron un partido de lunes en Vallecas para dejar el marcador tal y como había empezado. Lo más noticiable del partido fue la lesión de Jorge de Frutos, que apunta a grave a tenor de las imágenes, con el segoviano jugándose una plaza para acudir al Mundial del próximo verano.

Dos lesionados en 15 minutos

Electrizante, como no podía ser de otra forma estando el Rayo de por medio. Fulminados, sin embargo, cayeron Diego Llorente y Jorge de Frutos a las primeras de cambio. Fea, a falta de comunicado oficial, pareció la del jugador franjirrojo, con lágrimas en los ojos viendo que su rodilla no tenía estabilidad.

Si el partido había empezado de ida y vuelta, las lesiones y las interrupciones frenaron la continuidad. El ambiente gélido se contagió de la grada al césped. Tardó media hora en subir la temperatura y fue a raíz de un libre directo ejecutado por Lejeune y que Álvaro Valles se sacó de encima como buenamente pudo. El rechace del portero verdiblanco generó una triple ocasión, incluso la acción se revisió por un posible penalti de Ruibal, pero había fuera de juego.

Fueron los vallecanos, desbocados como el célebre boxeador Poli Díaz, los que rondaron el 1-0 en un latigazo lejano de Isi Palazón. Y a golpes sobre el cuadrilátero casi acabaron Deossa y Batalla, tras una patada canchera del argentino al colombiano que encendió los ánimos béticos.

Rayo Vallecano-Real Betis / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Pocas revoluciones

Hipotensos e hipotérmicos Rayo y Betis tras el receso. Apenas un disparo de Ruibal que Batalla atajó con una poco ortodoxa palomita. La réplica la puso Isi, el más activo de los franjirrojos, con un derechazo que escupió la madera cuando la afición ya se levantaba de sus asientos para celebrar.

Y ahí acabó la ambición de unos y otros, conformes con el punto obtenido firmaron un armisticio hasta que De Burgos Bengoetxea se llevó el silbato a la boca para acabar con un tedio descomunal.