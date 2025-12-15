CALENDARIO
Semana sin baloncesto en el Roig Arena
Con doble jornada de Euroliga, el Valencia BC viajará a Grecia e Israel antes de jugar el domingo en Murcia
Las taronja disputarán sus dos próximos encuentros en Landes (Francia) y Girona
Jorge Valero
El Valencia BC busca fechas para poder jugar sus partidos aplazados de este domingo ante el Cadademont Zaragoza por la alerta roja tras una semana en la que el calendario les había asignado todos sus partidos como locales. Pero mientras buscan fechas, condicionados por el calendario de eventos del propio Roig Arena y por el de sus rivales, se preparan para afrontar la que será una semana de competición sin partido de baloncesto alguno en el Roig Arena.
Viaje a Israel incluido
Para empezar, los de Pedro Martínez se desplazan a El Pireo para jugar el martes ante el Olympiacos en partido de Euroliga. Dos días después, los taronja deberán jugar en Israel su partido ante el Maccabi Tel Aviv, aunque lo harán en Jerusalén al no poder jugar en el Menora Mivtachim Arena al acoger esos días un espectáculo vinculado por la festividad de Hanuka.
Ese mismo día 18, las de Rubén Burgos jugarán su partido de Euroleague Women ante el Basket Landes a domicilio, mientras que ambos equipos volverán a coincidir en sus partidos el domingo 21, ante el Spar Girona el femenino y el UCAM Murcia, el masculino.
Calendario inverso
Cinco partidos seguidos lejos de casa que contrastan con otras situaciones que se han dado esta temporada, en la que se llegaron a disputar siete encuentros en apenas ocho días en el Roig Arena, tal y como ocurrió entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.
