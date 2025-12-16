La Copa del 37 del Levante vuelve a la clandestinidad

Pasaron más de 85 años hasta que fue reconocida. Y fueron casi dos décadas de pedagogía, de reivindicación y de gestiones institucionales en busca de reparación. Pero a la hora de la verdad, apenas tres años después de que la Copa de España Libre de 1937 fuera oficialmente validada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el único título nacional del Levante UD ha regresado a la casilla de inicio, a la clandestinidad. Como si nada hubiera ocurrido; como si Rubiales no hubiera entregado simbólicamente a Vicent Iborra el título de campeón antes de un partido en 2023.

Lamine Yamal, con la camiseta con el parche de campeón. / Levante-EMV

Desde hace varios meses, el Levante UD está reclamando a la Federación la autorización para poder lucir en sus partidos coperos el parche en la manga de la camisa que le acredite como ganador de la competición. Desde hace unos años, el organizador del torneo, siguiendo la senda de otras competiciones, ha instaurado la tradición de que los clubs que han logrado el título en alguna edición puedan lucir la insignia en su camiseta. Así, el FC Barcelona ‘exhibe’ sus 32 copas; el Valencia CF sus ocho títulos; el Athletic, sus 24 torneos. Y así sucesivamente. Una manera de prestigiar la Copa, de vincular a los participantes a su historia.

Imagen de la final de Copa de 1937, con los capitanes de Valencia CF y Levante FC. / FILMOTECA DE CATALUNYA

Quien no puede hacerlo es el club de Orriols, que está recibiendo evasivas o el silencio del organizador del torneo. El presidente granota, Pablo Sánchez, se ha dirigido recientemente por carta al presidente de la RFEF, Rafael Louzán: “Como hemos trasladado en comunicaciones previas, nuestra petición se fundamenta en argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico, histórico y reglamentario”, señala el escrito firmado el pasado 20 noviembre y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Entre los argumentos esgrimidos, el más evidente es que en marzo de 2023 la propia Federación “confirmó la oficialidad de la Copa España Libre de 1937 como torneo homólogo a la Copa del Rey”. El presidente de entonces, Luis Rubiales, acudió a Orriols a entregar el título, en un reconocimiento público en el que participaron descendientes de los jugadores de aquel torneo, como las familias Calpe, Puig o Dolz.

El club también recuerda que los parches reflejan el número total de títulos acumulados por cada club a lo largo de las distintas denominaciones y formatos que ha tenido el torneo a través de la historia: desde la Copa de España de las primeras décadas, pasando por la Copa de la República o del Generalísimo. “Negar este derecho al Levante UD supone una diferencia de trato respecto a otros clubes”, señala la carta. Cabe recordar que, a diferencia de lo que se exige al Levante, la Federación no ha puesto peros a otros títulos que, con los mismos argumentos que ponen trabas a la Copa del 37, podrían ser igualmente cuestionables.

El Sevilla, por ejemplo, luce en su parche sus 5 copas, entre ellas la Copa del Generalísimo de 1939, en la que no participaron equipos de toda España. O el Madrid, sus 20 entorchados, varios de ellos incluso antes de que existiera la RFEF, lo que evidencia que, con más de un siglo, este torneo ha vivido muchas vicisitudes. Y siempre ha habido una mirada amplia para reconocerlos.

Además, el presidente del Levante UD recuerda algunos de los argumentos esgrimidos los últimos años, como que pese a las condiciones particulares en que se desarrolló aquel torneo (en plena guerra, con solo una parte del país disputándolo), “en el congreso de FIFA de 1937 se reconoció a las federaciones de Barcelona y San Sebastián en los mismos términos, confirmando que en la España republicana continuaron disputándose competiciones oficiales durante la temporada 1936-37”.

Negativa de la RFEF

La respuesta de la máxima autoridad del futbol español a esta petición ha sido negativa: "De la documentación analizada, no se puede extraer que se le haya reconocido al Levante como campeón del Campeonato de España, sin que hubiese ediciones de este campeonato en el año 37 y 38, pudiendo solo extraer de la documentación aportada que se ha reconocido la oficialidad de la Copa de la España Libre como competición de la RFEF, igual que se le reconoció al RC Deportivo la oficialidad del Concurso España, pero no siendo esta competición un Campeonato de España", señalan desde el departamento de competiciones y el departamento legal. El club sigue insistiendo, pero ante sus nuevos argumentos, de momento no hay respuesta. Quizá el Levante tenga que esperar otros 85 años para poder lucir su Copa.