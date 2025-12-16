La hora de Mouctar Diakhaby

La defensa está siendo la línea por la que más está sufriendo el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, en la presente temporada. Con las ventas de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski y la llegada de un único recambio, el técnico tuvo que aferrarse a que César Tárrega continuase con la regularidad del pasado curso, el fichaje de José Copete saliese bien y Mouctar Diakhaby mantuviera el nivel con el que acabó la Liga 24/25 y le respetase la salud.

Una cosa fue la teoría, y otra está siendo la práctica. Los planes, realmente, no han salido como se planearon en verano, cuando la planificación deportiva volvió a flaquear en el momento de los fichajes. A Copete le ha costado mostrar una versión óptima, Tárrega no está siendo exactamente el mismo jugador imponente de hace un año y Diakhaby sufrió en Girona una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Para colmo, el suizo Eray Cömert se estrenó esta temporada en la Liga en el Metropolitano como titular con una actuación notable. Sin embargo, entrada la segunda mitad debió pedir el cambio y retirarse con molestias en el músculo que ha tenido a 'Diakha' más de dos meses sin poder jugar.

La única baja que confirmó este lunes en sala de prensa Carlos Corberán fue, precisamente, la del internacional helvético, aunque este martes el club añadió la de Arnaut Danjuma y Stole Dimitrievski. En cambio, existe la confianza de que el francoguineano pueda unirse a la expedición que viaja a El Molinón para disputar los dieciseisavos de final de Copa ante el Sporting de Gijón (21:00 h), incluso, de que pudiera volver a sumar minutos.

Carlos Corberán respira más tranquilo con vistas a un tramo final de año con dos partidos cruciales. El primero para seguir con vida en la Copa y, sobre todo, el segundo para asegurar en Mestalla contra el Mallorca (viernes, 21:00 h) que el Valencia no acabe 2025 en zona de descenso.

Descenso en el rendimiento sin el '4'

En principio, el concurso de Diakhaby como titular urge en mayor medida ante los bermellones. Aunque Corberán tiene la última palabra en la búsqueda de confeccionar una línea de cuatro en la que Tárrega y Copete podrían ser los centrales de inicio y alguno de ellos tener descanso en la segunda mitad. La otra alternativa sería el defensa y capitán del filial, Rubén Iranzo.

El regreso de Diakhaby se antoja vital en la reconstrucción de un Valencia que sin él ha tenido una pésima racha de resultados. Antes de su lesión en Girona, en la jornada 8, el equipo era duodécimo con ocho puntos en siete partidos. En los siguientes nueve encuentros, contando la derrota en Montilivi, los blanquinegros contabilizan menos puntos, siete, y son decimoséptimos al borde de los puestos de descenso. Sin él, solo se le ha ganado al Levante UD.