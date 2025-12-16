Importantes novedades en la lista del Valencia CF para la Copa

Con una situación complicada en el torneo liguero, en el que cayó derrotado esta pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid, el Valencia CF se juega esta noche en El Molinón no solo pasar de ronda en un torneo siempre ilusionante como la Copa, sino también intentar dar un volantazo que permita mejorar sus sensaciones antes del tramo navideño. Un choque clave contra el Sporting de Gijón para el que, eso sí, el conjunto de Carlos Corberán tendrá una nómina de futbolistas más acotada de lo que se preveía inicialmente debido a varias lesiones.

Los lesionados

Según el parte médico que ha dado a conocer esta mañana el propio club, hasta tres futbolistas no podrán en el campo frente a los asturianos. El primero de ellos, ya esperado tras retirarse del enfrentamiento ante el Atlético y ser confirmado ayer como baja por Corberán, es el central Eray Cömert. Según apuntan desde el club, el suizo sufre "una lesión en la musculatura abdominal" acaecida durante el partido en el Metropolitano. Por ello, "seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

Ese es también el diagnóstico para el portero macedonio Stole Dimitrievski. Clave en el partido previo ante el Cartagena -donde logró detener un penalti en la prórroga que ayudó a empujar al equipo hasta el tanto de la victoria de Jesús Vázquez-, el guardameta padece una "lesión en la musculatura aductora de su muslo derecho" que le impedirá estar sobre el césped.

Baja en el ataque

Por último, la última baja confirmada será la de un atacante como Arnaut Danjuma. En concreto, son unas "molestias en el tobillo izquierdo" las que impedirán que el neerlandés viaje con el resto del equipo a Gijón. "El delantero seguirá el tratamiento médico y de fisioterapia en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica", aseguran desde el club valencianista.