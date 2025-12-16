Junta de Accionista del Valencia CF: de la penuria deportiva al maná del nuevo estadio

Feria Valencia acoge este miércoles una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF. El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo (a un punto del descenso) y por la delicada situación financiera de la entidad, con el crédito de Goldman Goldman Sachs sobre la mesa y la reanudación de las obras del Nou Mestalla gracias a la inyección económica de CVC. También queda la incógnita de si Kiat Lim, presidente e hijo del máximo accionistas Peter Lim, presidirá la junta accionarial.

El Valencia CF sacará pecho ante los accionistas de un balance positivo el curso pasado, unos 2,2 millones, "consolidando la senda de beneficios que se obtuvieron en el ejercicio anterior", afirmaron desde la entidad valencianista cuando publicaron las cuentas de la campaña 24-25. En este sentido, añadieron que dichas cuentas "presentan un resultado de explotación positivo de 23,8 millones de euros. Esta cifra incrementa en 7,8 millones de euros la del ejercicio anterior: 16 millones de euros". No obstante, reconocieron un "una pequeña disminución en los ingresos de la cifra de negocio (103,7 millones de euros frente a los 106,9 millones de euros del ejercicio anterior) debido principalmente a la reducción de los ingresos por derechos televisivos por la clasificación deportiva de las últimas temporadas, así como el reparto por el acuerdo de CVC para esta temporada 24-25." También afectó al incremento del gasto, por ejemplo, la destitución de Rubén Baraja como técnico del primer equipo.

El crédito de Peter Lim

De cara al ejercicio 25-26, el Valencia CF prevé un presupuesto de 102 millones de euros, donde el club prevé aumentar el gasto en la plantilla en 5,2 millones de euros, aproximamente. Así, se pasaría de los 81,062 millones de 2024-25, entre el coste de la plantilla (70,7 millones) y amortizaciones por adquisición de futbolistas (10,354); a 86,295 millones: 74,250 millones para salarios y 12,037 para amortización. Además, la cuentass de la SAD revelan que Peter Lim, máximo accionista, ha renovado el préstamo de 35 millones que aportó al club el 22 de diciembre de 2022 y que el empresario singapurense empezará a cobrarlo en 2026 con intereses. Así, el 70% de ese dinero lo percibirán en tres retornos mensuales en diciembre de 2026, de 2027 y de 2028. El 30% restante, lo cobraría Lim, el 1 de julio de 2029, como fecha máxima. A cambio de prorrogar este crédito, Peter Lim tiene una garantía de 5 millones por las ventas y transferencias de los futbolistas de la plantilla.

Miguel Angel Montesinos

La reactivación de las obras del Nou Mestalla, gracias a la financiación con la que cuenta el Valencia CF, se constata en el documento contable. Así, ya hay consignados 26,5 millones en pagos a la constructora FCC correspondientes a los trabajos del primer semestre de 2025. Y se contabilizan 16 millones porque se ha revertido el deterioro de las obras paralizadas desde hace 16 años y renaudadas en enero de 2025. El resultado es que el Nou Mestalla, más la expectativa de negocio en el suelo terciario del futuro estadio, vendida a Atitlan, ya está impactando de forma positiva en las cuentas del Valencia CF.

La deuda crece en 82 millones

La deuda total del Valencia CF ha crecido en una sola temporada al pasar de 300 a 382 millones de euros. Sin embargo, este dato se explica por la refinanciación y restructuración a largo plazo del club con la operación suscrita con Goldman Sachs. Al mismo tiempo, las previsiones de ingresos que espera hasta triplicar el club por el futuro estadio también impactan en las cuentas de forma positiva. La obtención de financiación a muy largo plazo para la construcción del Nou Mestalla, señala la SAD, se ha logrado "a través de una operación de titulización de activos en la que el club utilizará parte de los ingresos futuros del nuevo estadio para el repago del préstamo al fondo de titulización constituido para estos efectos “Nou Mestalla, Fondo de Titulización”".

El servicio de esta deuda, tal como ha sido estructurada, "es asequible para el club, que podría cubrirla a toda solvencia con los ingresos que actualmente percibe del Camp de Mestalla. La previsión es que este nivel de ingresos se multiplique por tres en el Nou Mestalla, tal como avala el feasibility study realizado por CSL, brazo consultor de Legends, empresa de prestigio internacional líder en el sector", señalan las mismas fuentes. Las estimaciones de Legends sostienen que los recursos generados por el nuevo campo triplicarán los ingresos por venta de abonos, 'naming' del futuro patrocinador del estadio, ingresos publicitarios y posibles eventos, entre otras nuevas líneas de negocio.

El fondo ha financiado la operación mediante la emisión de bonos por importe de 237 millones de euros a 28 años (tres años de carencia y a un tipo fijo del 5,82%), "cumpliendo con el objetivo que se marcó el club cuando comenzó a trabajar en esta operación de más de dos años y un contrato de crédito por 85 millones de euros a 5 años (tipo variable de Euribor +3,5%, si bien los dos primeros años, durante la construcción, el tipo queda fijado en el 5,545%)", apuntan estas fuentes. Todo ello, ha permitido mejorar el estado económico de la sociedad, que mejora sensiblemente respecto a la anterior temporada.

Oxígeno para fichajes

Otro elemento importante que revelan estas cuentas es que el fondo de maniobra de la sociedad deportiva se ha reducido de forma muy notable en las últimas cinco temporadas. De hecho, se ha pasado de la campaña 2020-2021 en que era de -185 millones de euros a -19,8 millones, que figuran en las cuentas de 2024-25 a fecha de 30 de junio de 2025. Esta reducción de este fondo negativo se entiende por los fuertes ajustes que ha llevado a cabo la dirección ejecutiva del Valencia CF, reduciendo sobre todo gastos en explotación y en la plantilla. El resultado es que ahora, con vistas al mercado de invierno, tiene más margen de maniobra para poder acometer fichajes siempre que cumpla el Fair Play Financiero.