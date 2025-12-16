El Levante UD solicita jugar partido aplazado contra el Villarreal el 18 de febrero

El Levante UD ha anunciado oficialmente que ha realizado la solicitud ante la Real Federación de Fútbol (RFEF) para programar en una nueva fecha el partido suspendido contra el Villarreal CF, que se debía disputar el pasado domingo 14 de diciembre y que fue suspendido por la alerta roja meteorológica decretada en la provincia de Valencia. El club ha hecho la petición al Juez Único de Competiciones Profesionales para que el duelo autonómico se dispute el 18 de febrero.

En un primer momento según adelantó ‘Sin Tregua’ y confirmó este diario, todo apuntaba a que el partido se disputaría entre el 7 y el 8 de enero incialmente, ya que el calendario daba un respiro a los equipos de LaLiga, porque no hay competición entre semana al disputarse la Supercopa de España desde el jueves hasta el domingo de esa semana.

Finalmente y tras el "análisis exhaustivo de ambos clubes" teniendo en cuenta los compromisos que pueden haber por delante en el mes de enero. Por el momento ambos equipos siguen en la Copa del Rey y el Villarreal debe cerrar su participación europea en la Champions League para los amarillos durante ese mes, por lo que apartir de enero el calendario daría tregua a ambos para poder disputar este derbi autonómico. Curiosamente, en el caso levantinista, de aprobarse esta fecha se encadenaría con el otro derbi, con el Valencia CF, previsto para el fin de semana del 15 de febrero en Mestalla.

Tras la suspensión del partido, el órgano competente concedió a ambos clubes un plazo de cinco días hábiles para proponer una nueva fecha y hora para la celebración del encuentro. En este contexto, el Levante UD ha trasladado formalmente su propuesta una vez alcanzado un acuerdo con el Villarreal CF y con LaLiga.

La elección de la fecha responde al análisis conjunto de los calendarios deportivos de ambos clubes, teniendo en cuenta su participación en distintas competiciones oficiales como la Copa del Rey, la Champions League y la celebración de la Supercopa de España, prevista para el 7 de enero de 2026.

Tras valorar todas estas circunstancias, las partes consideran que el 18 de febrero de 2026 es la fecha más adecuada para la disputa del encuentro, por lo que el Levante UD ha solicitado oficialmente al Juez Único de Competiciones Profesionales que el partido se celebre en dicha fecha.