El Maratón Valencia abre el plazo para conseguir dorsal en 2026 a través de sorteo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha abierto este martes 16 de diciembre el periodo para inscribirse al sorteo o ballot al cual deberán acceder todos los nuevos corredores que quieran participar en su edición del 2026, después de que ayer se cerrara el periodo de fidelidad para aquellas personas que tenían dorsal en 2025 y querían repetir.

En concreto, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha puesto a disposición del público para la carrera del próximo año, que tendrá lugar el 6 de diciembre, 36.000 dorsales, de los que 15.243 han sido ocupados durante los cuatro días del periodo de fidelidad por corredores que querían repetir su experiencia en el Marathon Paradise. Hasta el momento, el 42 por ciento de los corredores de 2026 serán personas que quieren repetir los 42.195 metros en Valencia Ciudad del Running, de las que el 31 por ciento son de la Comunitat Valencia, el 15 por ciento de otras comunidades autónomas de España y el 54 por ciento de extranjeros.

Ahora, entre todas las personas que se registren al ballot desde hoy y hasta el 26 de diciembre a las 10:59 am (hora España) se sortearán los 20.757 dorsales restantes. Las inscripciones pueden hacerse en su página web.

Cambio en la inscripción

La organización de la prueba, a cargo de la SD Correcaminos, anunció antes de verano que cambiaba el sistema de inscripciones para 2026 implantando un modelo mixto que con un periodo de fidelidad para los inscritos en 2025 y un posterior 'ballot' con el objetivo de dar las mismas oportunidades a todos los corredores y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que generan los eventos con alta demanda.

Aquellos que deseen apuntarse al ballot, pueden hacerlo de manera individual o en grupos de hasta tres personas, en cualquier caso todos tienen las mismas posibilidades de conseguir un dorsal, también independientemente del momento en el que registran al sorteo. El sorteo se realizará ante notario una vez termine el periodo de registro y se comunicará a todos los participantes a partir del 13 de enero. Los no agraciados (siempre que la demanda de dorsales sea mayor a la oferta disponible) pasarán a ocupar un orden correlativo en la lista de espera, de forma que puedan conseguir una plaza si los corredores ya inscritos a través de este sorteo se dan de baja por cambio de titular, lesión o servicio de reembolso en el futuro.