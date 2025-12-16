Zorío pide explicaciones sobre el papel de la consultora Acento en las licencias del Nou Mestalla

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista, ha exigido a través de un comunicado al presidente del Valencia CF, Kiat Lim, que en la Junta de Accionistas que se celebra mañana aclare "cuál ha sido el papel de Acento" -consultora de Pepe Blanco y Alfonso Alonso- en la evolución de las licencias del Nou Mestalla. Un proceso que ha tildado de "pelotazo urbanístico" aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Valencia "con los votos de los concejales de María José Catalá y los concejales de la oposición".

Zorío ha asegurado tener "pruebas por escrito de que Peter y Kiat Lim han designado a Javier Tebas como la persona con la que debes hablar si estás interesado en comprar el Valencia CF. También es evidente que Acento trabaja para Tebas, al igual que lo ha hecho KPMG cuando José Marí Olano estaba en su plantilla". Asimismo, los protagonistas [insiste Zorío] "han reconocido que el propio Olano fue mandatado por la alcaldesa para reunirse con Germán Cabrera, en su despacho de Madrid, para perfilar una solución adecuada al tema de las licencias del nuevo Mestalla".

Un informe contrario

Del mismo modo, el exmandatario del Valencia CF -que ayer aseguró que no acudirá a la Junta- apela a un supuesto informe del secretario municipal, Manuel Latorre, que afirma que "consideramos que la propuesta de acuerdo contenida en este punto tercero de la moción es contraria a derecho, y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación: la licencia de edificación es un acto declarativo de derechos (tendente a remover los obstáculos que se oponen al libre ejercicio de un derecho que preexistía en el patrimonio del solicitante) y eminentemente reglado (no sujeto a criterios de oportunidad)".