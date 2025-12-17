Directo: Junta de accionistas del Valencia CF

Feria Valencia acoge este miércoles una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF. El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo (a un punto del descenso) y por la delicada situación financiera de la entidad, con el crédito de Goldman Goldman Sachs sobre la mesa y la reanudación de las obras del Nou Mestalla gracias a la inyección económica de CVC. También queda la incógnita de si Kiat Lim, presidente e hijo del máximo accionistas Peter Lim, presidirá la junta accionarial.