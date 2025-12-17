En Directo
Minuto a minuto
Directo: Junta de accionistas del Valencia CF
El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo
Feria Valencia acoge este miércoles una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF. El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo (a un punto del descenso) y por la delicada situación financiera de la entidad, con el crédito de Goldman Goldman Sachs sobre la mesa y la reanudación de las obras del Nou Mestalla gracias a la inyección económica de CVC. También queda la incógnita de si Kiat Lim, presidente e hijo del máximo accionistas Peter Lim, presidirá la junta accionarial.
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia 'el litoral norte de Valencia
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón
- La Comunitat Valenciana, el laboratorio del urbanismo maximalista, del despilfarro y del 'Pormishuevismo
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia