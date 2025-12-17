Directo: Junta de accionistas del Valencia CF

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo

La junta se celebra en Feria Valencia

La junta se celebra en Feria Valencia / L-EMV

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Feria Valencia acoge este miércoles una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF. El cónclave, a partir de las 10 horas, estará marcado, una vez más, por la mala marcha deportiva del equipo (a un punto del descenso) y por la delicada situación financiera de la entidad, con el crédito de Goldman Goldman Sachs sobre la mesa y la reanudación de las obras del Nou Mestalla gracias a la inyección económica de CVC. También queda la incógnita de si Kiat Lim, presidente e hijo del máximo accionistas Peter Lim, presidirá la junta accionarial.

